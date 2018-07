Nesta segunda-feira, 14, começou oficialmente a Mobile World Congress (MWC), a maior feira de mobilidade do mundo. Friso o oficialmente porque a movimentação em torno do evento já havia começado pelo menos um dia antes, no domingo, quando Nokia, Samsung e Sony realizaram eventos fechados em Barcelona.

O anúncio da Nokia era também da Microsoft, e foi o único que não envolveu novos produtos. A fabricante de hardware finlandesa anunciou que irá usar o sistema operacional Windows Phone 7 em toda a sua linha de smartphones, que antes vinham com o proprietário Symbian (que, com a mudança, foi praticamente descontinuado). Stephen Elop, o presidente da empresa, afirmou que a empresa analisou todas as opções de sistema operacional antes de tomar a decisão, e que o Android (que tem um gigante pavilhão próprio de produtos na MWC) não teria sido o escolhido pela predileção da Nokia por criar uma “terceira via” para as operadoras. A notícia foi recebida com pessimismo por parte do mercado, e as ações da empresa caíram mais de 18% na bolsa.

O CEO da Microsoft, Steve Ballmer, segurou uma keynote nesta segunda-feira com a missão de acalmar os ânimos dos inconformados e mostrar algumas atualizações que pudessem deixá-los mais tranquilos. No entanto, as novidades não foram tão empolgantes assim, apenas algumas mudanças não-finalizadas no Windows Phone – e sem previsão de chegada ao usuário final.

Enquanto isso, a Samsung mostrava um smartphone (o novo e bastante rápido Galaxy S) e um tablet (a segunda geração do Galaxy Tab), rodando respectivamente as versões Gingerbread e Honeycomb do Android.

Não pude sentir muito a real experiência de uso do Tab II com os poucos apps disponíveis nos protótipos da feira, mas ele não decepcionou e rodou macio. Não há dúvida que ele é o primeiro Android a tentar concorrer de igual para igual com o iPad.

Já a Sony está de olho em outra área da mobilidade, a dos games portáteis. Dispositivos como o PSP ou o Nintendo DS e 3DS não são mais novidade, e a marca decidiu cruzar um smartphone com um controle e criou o ‘PSP Phone’ (ou Xperia Play, seu nome oficial). Basicamente, o primeiro smartphone Android dedicado e desenvolvido especialmente para games mais pesados.

Outro produto impressionante é o smartphone LG Optimus 3D, com display 3D e chip dual core de 1GHz. O efeito tridimensional é muito bem usado, criando profundidade em vez do exibicionismo das imagens que “saltam para fora da tela”. Sem necessidade de óculos especial, o telefone cria um ótimo efeito para o usuário que está logo na sua frente (quem está ao lado verá tudo borrado, não tem jeito).

No mesmo estande, a LG também exibia o seu novo tablet, denominado Optimus Pad. Com 8,9 polegadas de display, o equipamento também filma 3D. Ambos são Android.

Por fim, a Research In Motion (RIM), fabricante do Blackberry, fechou a rodada de anúncios mais importantes deste primeiro dia ao revelar que também lançaria dois novos tablets Playbooks, agora adaptados para as tecnologias LTE e 3G HSPA+ (redes de alta velocidade ainda indisponíveis no Brasil).

