SÃO PAULO – Todo cuidado e atenção com seus dados na rede talvez não sejam o suficiente caso você queira passar despercebido pelo Facebook. Um estudo feito por pesquisadores da universidade de Cambridge mostra que basta analisar a lista de “curtir” que alguém dá no Facebook para conseguir traçar um perfil preciso do usuário.

Os pesquisadores criaram um algorítimo de análise dos “curtir” e o testaram com 58 mil usuários norte-americanos do Facebook.

Para cruzar os dados e medir a eficiência do algorítimo, a equipe fez testes online de personalidade e de inteligência com todos os participantes.

Confrontando os dados fornecidos pelas pesquisas e os obtidos somente com a análise de “likes” os números dão o parâmetro da situação. Foi possível prever com 93% de eficácia o gênero dos usuários, com 80% se ela é republicana ou democrata e 95% qual é sua etnia.

Os pontos mais baixos de acerto foram nas questões de status de relacionamento, abuso de drogas e situação conjugal dos pais, todos com cerca de 60% de precisão.

“É muito fácil clicar no botão curtir. Mas não percebemos o que anos mais tarde essas informações podem fazer com nós”, disse David Stillwell, um dos co-autores do estudo.

Quer testar? O site You Are What You Like faz uma analise semelhante a da pesquisa baseada em seus likes e traça um perfil rápido da sua personalidade.