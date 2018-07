Olhe para as imagens acima. Elas são um retrato das twittadas dessa segunda-feira às 20h23.

Foram tiradas do PingWire, um feed das fotos que estão sendo postadas no Twitpic. É quase um retrato, ao vivo, do que o mundo está pensando, vendo e vivendo.

Se você se interessar por alguma foto, basta clicar sobre ela para ver o contexto em que foi twittada.

A ferramenta foi criada por Allan Grinshtein (@allan), designer e desenvolvedor do blip.tv. Mas ele próprio avisa um detalhe: “evidentemente, existem pessoas que postam fotos que podem ser inapropriadas para menores de 18 anos. Você foi avisado”.

Recado anotado, divirta-se.