No ano passado me diverti muito “escrevendo” um livro intitulado The World According to Twitter (O mundo de acordo com o Twitter). O conceito era o seguinte: todas as noites eu fazia uma pergunta provocativa aos meus seguidores no Twitter (na época eram 500 mil; meu endereço no Twitter é @pogue). Eu dizia algo como, “Invente o assunto de um e-mail que você não abriria de jeito nenhum”. Ou “Descreva seu primeiro beijo”. Ou “Conte a história de seu breve momento de genialidade”.

Ao longo do caminho, descobri que os seguidores do Twitter representam uma fatia bastante distinta do público da internet. Eles não são a ralé imatura que faz comentários no YouTube (em geral apresentando a média de um erro ortográfico por linha e uma predileção pelo sufixo “-tardado”). São pessoas engraçadas, espertas e muito inteligentes.

O livro foi um fracasso de vendas, coisa que me deixou de coração partido. Minha teoria diz que os fregueses da livraria devem ter pensado que se tratasse de um livro sobre o Twitter, e por isso não se interessaram.

(Até hoje, não consigo parar de rir quando penso em algumas das respostas para perguntas como, “Invente o nome de um prólogo para um filme famoso”. Entre as respostas recebidas havia sacadas como Flerta com lobos, Concebido no quatro de outubro, Lá vai o soldado Ryan — espero que ele fique bem — , e minha favorita Os moicanos estão se

acabando.)

Seja como for, esta semana vivi outro destes momentos dignos do Mundo de acordo com o Twitter.

Postei no Twitter a seguinte mensagem:

“Uau. Steve Jobs, Eric Schmidt e Mark Zuckerberg se reunirão com Obama no dia 17/2: http://abcn.ws/fbrlU8.”

Cara, meus seguidores no Twitter se divertiram muito com esta; não percebi que “Jobs, Schmidt e Zuckerberg se reúnem com o presidente” é praticamente uma piada pronta.

Deitem e rolem, pessoal!

* Ele quer perguntar por que não consegue mexer nas configurações de privacidade do Facebook com o iPhone sem procurar a resposta no Google. (@designhawg)

* Será um jantar beneficente para quitar a dívida com a China? (@hust0058)

* Mas estes são os sujeitos que NÃO PRECISAM de dinheiro! (@GregMaltz)

* Zuckerberg terá de usar seu agasalho de gala. (@RodneyRamsey)

* Será que eles farão “check-in” na Casa Branca? (@soniachung)

* Será uma reunião para selar a paz? (@lisafleisher)

* Que encontro. Adoraria ser uma mosca na parede, ou um complemento num computador (desde que estejam habilitados). (@brillhart )

* Obama vai dar a eles a notícia: “Ficaremos com 95% de todas as fortunas superiores a US$ 100 milhões…” (@soesahead )

* Ausência notável na reunião: algum representante da Microsoft. Lembram-se deles? (@whirledworld)

* Finalmente, uma reunião dos homens mais poderosos do mundo com o presidente. (@dmj)

* Parece que Ballmer terá uma reunião só para si! (@reidg)

* Nunca senti tamanha inveja presidencial! (@toristory)

* Uma solicitação de empréstimo? (@jordanlinn)

* O jantar mais animado de todos os tempos. (@FredPerrotta)

* Onde está o meu convite? (@Dataist)

Na verdade, uma sessão de piadas ainda mais cômicas teve início na semana anterior. Escrevi no Twitter: “As instruções de preparo em micro-ondas sempre terminam com, ‘deixe repousar no forno por 1 min’. Importa se este minuto for no micro-ondas?” Por algum motivo, nasceu ali espontaneamente um novo tipo de piada na rede. Meus seguidores começaram a inventar piadas nos moldes de “Meu micro-ondas foi fabricado pela___”, as quais eu retransmiti, levando a um número cada vez maior de piadas da mesma espécie…

* Meu micro-ondas do Facebook insiste em sugerir outros congelados dos quais eu poderia gostar. (@Mikedecicco)

* Se o seu micro-ondas fosse fabricado pela GNU, você teria que dividir o jantar com TODO MUNDO. (@mrbill)

* Meu micro-ondas do Twitter é ótimo, mas só funciona em períodos de 140 segundos por vez. (@alanwilliams)

* Ninguém mais usa o micro-ondas do MySpace. (@MattBinder)

* Comprei um micro-ondas Linux. Apenas uma caixa com muitas peças faltando. As pessoas a quem peço ajuda me respondem aos gritos. (@bicostp)

* Meu micro-ondas da AT&T era bom no começo, mas, depois de algum tempo, começou a demorar cada vez mais para preparar os alimentos. (@loufah2)

* Yahoo lança micro-ondas – ninguém repara. (@OtherTomJones)

* RIM anuncia lançamento de micro-ondas; modelo é declarado obsoleto antes mesmo de chegar ao mercado. (@networkjoe)

* Meu micro-ondas do Facebook conta a todos os demais micro-ondas qual será a minha refeição. (@marcacohen)

* Meu micro-ondas da Wikipédia está muito preocupado com a procedência das minhas sobras. (@thewmo)

* Devolvi meu micro-ondas AT&T à loja porque o aparelho vivia perdendo pratos. (@mimbrava)

* Meu micro-ondas da DirecTV funciona muito bem! A não ser que chova. (@jaredwilkinson)

Para terminar, o inevitável:

* Se @pogue fabricasse um micro-ondas, ele perguntaria a todos os seus seguidores quais funcionalidades eles procuram antes de lançá-lo. (@MattClement)

Sabem de uma coisa? Acho que ele tem razão. Talvez eu deva preparar um livro intitulado O micro-ondas de acordo com o Twitter…

* Texto originalmente publicado em 17/02/2011.