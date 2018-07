Quando a gente gosta de ler, fica curioso para saber o que as outras pessoas estão lendo – ainda que não as conheçamos. Se você, como eu, é desses que ficam esticando o pescoço para olhar a capa do livro que está lendo o cara sentado ao seu lado (que você nunca viu na vida), vai gostar do CoverSpy.

Além de dizer o que os nova-iorquinos estão lendo no metrô, os registros ainda descrevem com o que se parecia a pessoa mergulhada na leitura em questão.