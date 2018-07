Depois de seis meses de publicação, e apenas 16 edições, o The Printed Blog em pouco colaborou com o mercado editorial e naufragou ele próprio. “Por falta de investimento, nós suspenderemos a publicação imediatamente e indefinidamente”, escreveu Karp.

A ideia inicial, de levar o coloquialismo e o desprendimento dos blogs para os jornais, não era ruim. Mas o modo de conduzi-la, sim. A impressão, nos moldes do The Printed Blog, acabava com todas as vantagens de custo da publicação online e, como apontou Hamilton Nolan no Gawker, criava um modelo de negócios que estava fadado ao fracasso. Se lucrasse com anúncios, instantaneamente o jornal geraria uma demanda de pagamentos por parte dos blogueiros, que ofereciam conteúdo gratuitamente.

Além do mais, se um dos motivos para a queda das vendas dos jornais tradicionais é o atraso em relação à internet, alguém se disporia a ler o The Printed Blog, que não oferecia solução para isso? Só porque suas notícias eram, originariamente, posts? Karp esqueceu que blogs funcionam porque são… blogs. Nada muda se você imprimi-los e fingir que formam um jornal.

Depois que a curiosidade inicial passou, o tablóide foi atraindo menos e menos anunciantes, até a última terça-feira, quando foi anunciado que deixaria de circular. Apesar do fracasso, Karp afirmou que não se arrepende da empreitada, já que ao menos contribuiu para a discussão de uma nova forma de jornalismo: “Foram 16 edições, 80 mil cópias distribuídas, 100 mil baixadas, e zero arrependimento”.