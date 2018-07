O Techmeme fez um compilado com as 10 histórias mais importantes do ano – reuniu manchetes de sites alheios para contar o que fez a diferença em 2009. Acompanhe:

1. Depois de muita espera e especulação, Google Blog anuncia o Chrome OS

2. O (quase) ano dos tablets

Apple decide lançar tablet em 2010. Muito se falou sobre o tablet da Apple em 2009, mas a novidade ficará mesmo para esse ano.

3. Steve Jobs, presidente da Apple, admite em carta que sofre de “problemas hormonais”

. O anúncio foi em janeiro, mas a confirmação sobre o transplante de fígado, só veio no meio do ano.

4. Eric Schmidt sai da diretoria da Apple: o CEO do Google ocupava também um cargo de diretoria na Apple, mas a aproximação entre os negócios das duas empresas o fez desistir do segundo cargo.

5. O Google Phone vem aí. Foi Michael Arrington, do TechCrunch, quem especulou sobre o Nexus One pela primeira vez. E ele estava certo.

6. A Apple proíbe o uso do Google Voice, aplicativo que permite VoIP, no iPhone. A Comissão de Comunicações dos EUA (FCC) questionou a proibição – e a Apple respondeu alegando que estudava a questão e que o google Voice comprometia algumas funções de seu telefone.

7. EBay vende Skype: a notícia foi dada pelo The New York Times. O Skype foi vendido por US$ 2,75 bilhões.

8. iTunes terá serviço de televisão por US$ 30 por mês. Depois de revolucionar o mercado de música, estaria a Apple investindo em outra parte da indústria cultural? O rumor ainda não se confirmou, mas faria todo o sentido com o tablet que vem por aí.

9. Google lança serviço de música: o rumor apareceu no TechCrunch, e depois a parceria do Google com os serviços de streaming Lala e iLike foi confirmada.

10. FriendFeed aceita o pedido de amizade do Facebook: a rede social comprou o agregador FriendFreed em agosto.