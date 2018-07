O que você faz enquanto twitta?

O que você está fazendo enquanto posta no Twitter? Está no horário de trabalho? Em casa? Cozinhando? Segundo uma pesquisa da Crowd Science, uma parcela significante das pessoas já twittou dirigindo ou até… no banheiro.

22/09/2009 | 18h22

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo