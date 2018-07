O que você não sabia sobre o Twitter

Quantos seguidores você tem no Twitter? Se tem mais de 127, fique tranqüilo: você está acima da média. O Guardian publicou em seu blog trechos interessantes da apresentação de Even Weaver, engenheiro do Twitter, no QCon 2009, conferência de desenvolvedores que aconteceu em Londres.

02/07/2009 | 16h05

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo