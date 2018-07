Relógio conectado da Apple chega ao mercado só no início de 2015. FOTO: AFP Relógio conectado da Apple chega ao mercado só no início de 2015. FOTO: AFP

SÃO PAULO - Além do já tradicional lançamento da nova versão do iPhone em todo mês de setembro, a Apple mostrou que respira novos ares nessa semana com a chegada do Apple Watch, seu primeiro relógio inteligente. A partir de agora, vamos responder as principais perguntas em torno do aparelho.

O QUE É O APPLE WATCH?

O Apple Watch é o relógio inteligente da Apple, e é, ao mesmo tempo, a primeira investida da empresa no ramo dos vestíveis e a primeira nova categoria de aparelhos lançada pela empresa sob o comando de Tim Cook, que substituiu Steve Jobs em 2011, após a morte do cofundador da companhia. Outras marcas, rivais da Apple, como a Samsung, a Motorola e a Sony, já vêm lançando seus modelos de relógios inteligentes há pelo menos um ano, mas é um mercado ainda muito incipiente, e analistas esperam que a Apple ajude a alavancar esse tipo de aparelho.

Tela inicial mostra 'nuvem' de aplicativos.

COMO FUNCIONA?

O melhor jeito de entender o Apple Watch é imaginar que, a partir de agora, você tem um computador ou um smartphone no seu pulso, sem precisar botar a mão no bolso para checar mensagens e notificações de apps. Entretanto, para funcionar, o Apple Watch precisa estar integrado a um iPhone (5, 5s, 5c, 6 ou 6 Plus). Sim, usuários Android estão de fora dessa.

Para navegar pelo dispositivo, há três modos: através da tela touchscreen, que agora é capaz de reconhecer se seu dedo apenas deu um toque ou está apertando a tela, como acontece já no sistema Android há algum tempo; com a “Digital Crown”, um botão de rolagem similar aos dos relógios comuns; e pela voz, com a ajuda do sistema de assistência Siri.

MAS É UM RELÓGIO SÓ?

Na verdade, não. Para atrair diferentes tipos de consumidores, a Apple investiu em pequenas modificações no design do relógio. Antes de tudo: ele tem dois tamanhos diferentes: um com tela de 1,5 polegadas, e o outro com tela de 1,65 polegadas. Além disso, são três modelos: o Apple Watch e o Apple Watch Edition, com tela de safira, e o Apple Watch Sport, com tela de vidro ionizado.

Apple não divulgou preço de modelo esportivo e luxuoso.

A diferença entre os três é que o Apple Watch é o modelo “padrão”, enquanto o Edition é voltado para o mercado de luxo, e o Sport, como seu próprio nome diz, voltado para quem pretende usá-lo durante atividades físicas. Além disso, cada versão do Apple Watch pode ter diferentes pulseiras (em materiais como couro, plástico ou aço) e cases (que podem ser de aço polido, alumínio ou ouro de 18 quilates). Combinadas, todas as versões podem resultar em 54 relógios diferentes, com visual mais “masculino”, “feminino”, “jovem”, “conservador” ou “ostentação”, ao gosto do freguês.

E O QUE OS MODELOS TÊM EM COMUM?

O núcleo do Apple Watch tem um display de retina, com um chip S1, sem especificações reveladas pela Apple. (“É a arquitetura de um computador inteiro num pequeno chip”, disse a empresa). O relógio tem um microfone, suporte a NFC (comunicação de campo próximo, a ser usada com o Apple Pay para pagamentos móveis), conectividade Bluetooth e Wi-Fi e inúmeros sensores. Os principais deles ficam na parte de trás do relógio (ou seja, em contato direto com o seu pulso), para medição de batimentos cardíacos, passômetro e outros indicadores com foco na área de saúde e atividades físicas.

Modelo mais básico custará US$ 350.

POR QUE SAÚDE?

A área de saúde e fitness tem sido uma das mais promissoras no que diz respeito à tecnologia. E a Apple define o seu relógio como “um companheiro que nunca pensa em jeitos para você se manter ativo e saudável”, com a intenção de que você use-o o dia inteiro. Entre as atividades descritas pela empresa, o relógio pode medir o movimento do seu corpo com a ajuda de um acelerômetro, monitorar seus batimentos cardíacos e perceber quanto você andou com ajuda do GPS e do Wi-Fi do iPhone.

Além disso, o Watch vem com o Activity App, que tenta estimular seu usuário a ficar menos tempo sentado e fazendo mais exercício a partir de três círculos, que precisam ser completos ao longo de um dia: o Move (que mostra as calorias queimadas), o Exercise (que mostra quanto tempo você fez atividades físicas) e o Stand (que mostra quão frequentemente você se levantou da cadeira para dar uma pausa).

Outro aplicativo nesse sentido é o Workout (termo em inglês para “exercício”), que mostra seus objetivos e até te dá medalhas, dependendo da conclusão de determinadas atividades físicas.

Empresa espera que relógio seja usado para saúde e exercício.

ESTÃO FALANDO DE UM TAL DE APPLE PAY. O QUE É ISSO?

Pare e pense: quantas vezes por dia você abre a carteira para pagar alguma coisa, seja com dinheiro, cartão de crédito/debito ou cheque? Agora pense que você poderia pagar tudo que você precisasse sem nem colocar a mão no bolso, apenas dando alguns toques no Apple Watch. Essa é a ideia do Apple Pay, um sistema de pagamentos móveis que a Apple criou em parceria com as maiores operadoras de cartão de crédito dos EUA – Visa, MasterCard e American Express.

O sistema funciona de maneira simples: você insere os dados do seu cartão de crédito no sistema, que criptografa esses dados e armazena-os já criptografados em forma de imagem. Cada vez que você quiser efetuar uma transação, o sistema recupera essa imagem e se conecta com as operadoras de cartão, bastando a você apertar alguns botões e esperar pela confirmação (leia mais em O que você precisa saber sobre o Apple Pay).

Sensores presentes na parte traseira do relógio; usuários pode usar voz para dar comandos à Siri; notificação do Facebook; carregador magnetizado.

E O QUE MAIS O APPLE WATCH FAZ?

Ele assobia e chupa cana ao mesmo tempo. Como é um relógio, antes de tudo, ele mostra as horas, de diversas formas, com mais de dois milhões de visuais diferentes. Reforçando: tudo só para mostrar as horas. Outra coisa bacana é que, cada vez que você mudar de fuso, o relógio vai perceber e se atualizar automaticamente.

Possibilidades de personalização chegam a 2 milhões.

Além disso, o Apple Watch deixa você ver suas notificações de mensagens e ligações, e permite que você ligue e mande mensagens para os seus contatos, e pode até ser usado como um walkie-talkie, mandando pequenas mensagens de áudio. Facebook e Twitter, por exemplo, ainda estão desenvolvendo seus próprios aplicativos para o Apple Watch, que vão permitir que você veja as postagens dos seus amigos na tela do seu relógio de um jeito simples.

Um item interessante do Apple Watch é como ele se carrega: ao contrário dos últimos dispositivos da Apple, o Apple Watch não precisa de um cabo para ser carregado. Ele usa um sistema de indução, no qual o carregador, plugado a uma tomada, se conecta com o relógio através de um ímã, que permite a passagem de corrente elétrica para carregar sua bateria. Ainda não se sabe, porém, quanto tempo deve durar a bateria do Apple Watch.

Versão 'Edition' é a mais luxuosa dos Apple Watch.

LEGAL TUDO ISSO, MAS QUANTO CUSTA?

A Apple ainda não divulgou os valores de todos os modelos, mas o preço de partida de um Apple Watch é US$ 350. Os valores podem subir de acordo com os cases e as pulseiras compradas para o relógio. Ainda não se sabe qual será o valor aqui no Brasil, nem quando o relógio chegará às lojas brasileiras. Lá fora, ele está previsto para ser lançado no mercado no começo de 2015.

Apple Watch é o primeiro grande produto da 'era Tim Cook'.

