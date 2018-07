O iOS 8 foi anunciado em junho e finalmente chega à sua versão final. FOTO: EFE O iOS 8 foi anunciado em junho e finalmente chega à sua versão final. FOTO: EFE

SÃO PAULO – Além dos dois modelos de iPhone 6, do Apple Watch, do sistema de pagamentos Apple Pay, a Apple também anunciou na última semana que seu sistema para dispositivos móveis, o iOS 8, finalmente chegaria a uma versão final, depois de meses em beta.

Disponível para downloads a partir da quarta-feira, 17, o sistema traz novidades como notificações mais inteligentes, um iMessage mais esperto e apoio a duas áreas que devem crescer muito ainda na tecnologia: saúde e casa conectada. A seguir, comentamos as novidades (e explicamos como instalar o sistema) para você não perder as principais funções do iOS 8.

Sistema não funcionará em versões anteriores ao iPhone 5. FOTO: Reprodução Sistema não funcionará em versões anteriores ao iPhone 5. FOTO: Reprodução

O IOS 8 RODA NO MEU DISPOSITIVO DA APPLE?

Se você tem um iPhone 4, é hora de começar a considerar uma atualização — caso você seja um daqueles que adora estar sempre em dia. Isso porque o iOS 8 só vai estar disponível para o iPhone 4S e versões mais recentes do smartphone da Apple. No caso do iPad, a atualização vale para os iPad 2 em diante, e todos os iPad mini, e também para os iPod Touch de 5ª geração.

COMO EU INSTALO?

Existem dois jeitos de se instalar o iOS 8: baixando a atualização do sistema pelo próprio dispositivo da Apple, ou conectando-o a um PC/Mac, fazendo o download pelo computador. Antes de baixar o novo sistema, entretanto, é recomendável que você faça um backup dos seus dados e arquivos para a nuvem (o iCloud) ou para o seu computador (através do iTunes).

Além disso, antes de começar a baixar a atualização, certifique-se que seu dispositivo Apple está bem carregado (ou perto de um carregador) e que você tem uma boa conexão de internet por perto — afinal, o iOS 8 vai baixar nada menos que 4,7 GB de dados, e usar o seu 3G/4G para isso não parece uma boa ideia. Se você quiser instalar diretamente do seu dispositivo, é só seguir as instruções que ele te der a partir do momento que houver um aviso com a atualização (o que já deve estar acontecendo, caro leitor).

Caso queira fazer o download através do iTunes, é necessário conectar seu iAparelho, ir em Configurações, depois Geral, e depois Atualização de Software. A partir daí, o sistema vai procurar por novidades, e você clica em “Baixar e Atualizar” — algo tão fácil quanto contar de 1 a 10. Vale ainda a precaução de que a atualização deve demorar alguns instantes, e pode ter problemas com os servidores da Apple — afinal, o mundo todo está tentando atualizar seu iPhone/iPad/iPod agora. Paciência, gafanhoto.

Tela de atualização do iOS no iTunes. FOTO: Reprodução Tela de atualização do iOS no iTunes. FOTO: Reprodução

MAS O QUE TEM DE BOM NESSE TAL DE IOS 8?

Muitas coisas, caro leitor. Vamos a elas:

Notificações: o iOS 8 traz consigo uma porção de novos recursos na área de notificações. O mural de notificações ficou mais versátil, com acesso rápido a diversos apps através do mural (você pode escolher que apps quer acessar) e sem ter de sair de outro aplicativo. Por exemplo: se você estiver jogando Candy Crush e receber um aviso de uma mensagem do Facebook, será possível mandar uma resposta através das notificações. O mesmo vale para as notificações mostradas na tela inicial do aparelho. Hoje, o usuário pode vê-las, mas precisa destravar a tela inicial e entrar no aplicativo específico. No iOS 8, ele poderá fazer isso sem sair da tela inicial.

Aplicativos: O sistema agora permite comunicação entre aplicativos. Desenvolvedores poderão criar extensões em seu software para que ele se integre com outros aplicativos. Na apresentação do sistema, em junho, isso foi exemplificado com compartilhamento de conteúdo para o Pinterest através do Safari e o aparecimento da opção de edição do VSCO Cam dentro do aplicativo de fotos embarcado da Apple. Aplicativos também poderão ser comprados em pacotes com vários títulos, permitindo que empresas ofereçam descontos na loja App Store.

Sistema de previsão de palavras traz novidades; agora, iMessage também ganha grupos e mensagens de áudio FOTO: Reprodução Sistema de previsão de palavras traz novidades; agora, iMessage também ganha grupos e mensagens de áudio FOTO: Reprodução

iMessage: Depois de perder espaço para apps como Snapchat e WhatsApp, que tem funções interessantes, a Apple decidiu renovar o iMessage. Com o iOS 8, está mais fácil enviar uma gravação de voz ou imagem, usando apenas um movimento de dedo. A localização geográfica também foi incorporada, assim como a possibilidade de dar nome ou sair de chats em grupo, coisas que usuários do WhatsApp já podem fazer. Mensagens com áudio e vídeo também podem ser programadas para se “auto-destruir” após o envio, exatamente como acontece no Snapchat.

Teclados: existente há muito no Android, a Apple finalmente mudou o jeito que o sistema prevê as palavras que seu usuário vai digitar no teclado. O corretor atual do iOS é motivo de irritação entre usuários, com sugestões bizarras que já renderam até Tumblrs bem-humorados. O novo recurso, chamado QuickType, se baseia no contexto da frase digitada e no seu histórico de uso. Além disso, será possível usar no sistema novos e diferentes teclados, como o Swype ou até mesmo uma barra cheia de GIFs (sim, a gente sabe que nem sempre letras são suficientes e uma imagem vale mais que mil palavras).

Uma das principais apostas da Apple agora é o aplicativo de saúde Health. FOTO: AP Uma das principais apostas da Apple agora é o aplicativo de saúde Health. FOTO: AP

Saúde: uma das novidades mais bacanas do iOS 8 é a sua preocupação com o bem-estar do seu usuário, através de um novo aplicativo, o HealthKit, capaz de monitorar a saúde pessoal e as atividades físicas, tanto no dia a dia como no longo prazo. Entretanto, pouco dele poderá ser demonstrado por agora: o Health Kit ganhará mais funções nos próximos dias, com a chegada de novos aplicativos desenvolvidos por terceiros, para medir diferentes índices corporais, e também com a integração ao Apple Watch, o relógio da empresa que só deve chegar às lojas em 2015.

Casa conectada: o HomeKit, anunciado também em junho, mostra a chegada da Apple ao mercado de casa conectada. Não é um app específico, mas um protocolo de comunicação que permitirá a comunicação entre aparelhos e objetos conectados (como hoje já existe no Bluetooth), capaz de regular lâmpadas, fechaduras de porta, termostatos, câmaras de segurança e portas de garagem. Essa tecnologia poderá ser controlada através de toques na tela ou por voz, via Siri. Entre os parceiros que deverão ter produtos compatíveis estão Philips, Withings e Honeywell, entre vários outros.

Integração entre dispositivos Apple ficou mais fácil agora. FOTO: Reprodução Integração entre dispositivos Apple ficou mais fácil agora. FOTO: Reprodução

iNtegração: Se você usa vários dispositivos Apple – como um Mac e um iPhone, por exemplo – eles poderão funcionar de maneira integrada, caso estejam conectados na mesma rede Wi-Fi: com ajuda do recurso Handoff, é possível recusar uma ligação do iPhone usando o Mac, ou navegar pelo iPad com o mesmo link que você estava lendo no Mac antes de precisar sair de casa.

Busca: Outra novidade é por conta do Spotlight, o sistema de busca da Apple. Agora, será possível buscar por músicas no seu iTunes, fotos, vídeos, aplicativos e até mesmo links ou páginas da internet, tudo através do mesmo campo de busca.

Novo sistema de busca pode achar tanto lugares perto de onde você está até músicas e artigos da Wikipedia. FOTO: Reprodução Novo sistema de busca pode achar tanto lugares perto de onde você está até músicas e artigos da Wikipedia. FOTO: Reprodução

iCloud Drive: Outra novidade bacana é um novo sistema de armazenamento em nuvem chamado iCloud Drive, muito parecido com o Drpobox. Através dele, arquivos podem ser sincronizados através de diversos dispositivos, podendo ser OS X, iOS e Windows também.

Siri: A assistente de voz Siri agora pode ser acionada sem que seja preciso encostar no telefone, bastando dizer “Hey, Siri”, como já acontece com o “OK, Google Now”. A Siri também passa a reconhecer músicas, novidade que é fruto da parceria entre a Apple a ferramenta de identificação de músicas Shazam.