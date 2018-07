[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/CvYHLl9w5Tk" width="460" height="240" wmode="transparent" /]

Entre 2002 e 2006, a fotógrafa americana Shauna Frischkorn retratou garotos concentrados jogando videogame. O resultado foi apresentado na exposição “Game Boys”.

No ano passado, o fotógrafo do New York Times Robbie Cooper também explorou o mesmo olhar. Os garotos foram retratados para uma sessão de fotos e em um vídeo, que mostra “o quão focados os jovens que jogam videogame podem ser”.

“My Game Face”