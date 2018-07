Um pedaço de papel jogado numa lixeira de restaurante em Honolulu, no Havaí, pode arruinar uma surpresa que está em construção há seis anos. Tudo porque no cabeçalho do pedaço de papel estava escrita, em letras garrafais, a palavra Lost. E porque não há mais segredos online.

O site Gawker (o mesmo envolvido na polêmica do vazamento das fotos do novo iPhone, veja acima) revelou na semana passada que foi encontrada uma folha de ponto (“call sheet”) da produção do seriado americano, abandonada por um funcionário menos responsável nas lixeiras do Havaí – Estado norte-americano onde o seriado Lost, que está em sua última temporada, é gravado.

O suposto documento contém informações sobre o penúltimo dia de gravações, listando atores envolvidos e cenas a serem filmadas. E claro, revela informações que podem ser cruciais para que seja desvendado o segredo final da série.

Armadilha. Assim como o vazamento acidental do novo iPhone, as páginas soltas de Lost também levantam suspeitas. Confirmadas como originais pelo departamento jurídico da emissora ABC, elas ainda podem ser uma armadilha para desviar a atenção dos especuladores e boateiros.

Ou pode, mesmo, ter sido um simples erro de julgamento de um funcionário que acabou parando nas mãos de um ávido leitor e informante de sites de fofocas – o Havaí está cheio deles desde o sucesso da série.

A lógica que dita os vazamentos na indústria do entretenimento é diretamente relacionada ao elemento cult do produto em questão – aquilo que gera fã-clubes e até uma identidade em comum entre o público, não importando o tamanho da obra.

Por isso, para cada Harry Potter vazado, existem dezenas de álbuns de bandas alternativas e episódios-piloto de seriados que chegam ao público antes da data prevista.

Laboratório

No caso da TV, existe uma polêmica ainda maior que aponta a fonte dos vazamentos para os próprios executivos, como forma de testar a aceitação de uma nova série. Foi o que aconteceu com Fringe, seriado mais recente do criador de Lost, J.J. Abrams. Assim, o período destinado a experimentações na grade norte-americana é curto e caro, e a internet funciona como laboratório: são diversos pilotos de séries disputando a chance de, às vezes, ter menos de meia dúzia de episódios exibidos.

Lost não é nenhuma estreante, e o vazamento tem impacto maior e mais concreto: muito da tão aguardada revelação final já é sugerida ou quase diretamente mencionada. Uma vez lida a página – se tudo o que está ali for mesmo verdade – já dá para formular umas novas boas teorias com base nas poucas palavras citadas. Quem não se aguenta de curiosidade pode ver no Gawker uma reprodução da página encontrada.

Mas, como todo spoiler, é preciso ter cuidado, pois as informações reveladas podem mudar toda sua perspectiva sobre os acontecimentos finais de Lost e ainda prejudicar sua experiência de assistir aos próximos episódios da série. Ou você pode ficar ainda mais curioso.