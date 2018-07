Kindle Fire começa a ser vendido nos EUA por US$ 199, quase metade do iPad mais barato; recursos são inferiores

Vale a pena? Com tela pequena, pouco espaço para armazenamento e bateria que dura pouco, Kindle Fire vira alternativa barata ao iPad nos EUA. FOTO: Mark Lennihan/AP – 28/09/2011

Peter Svensson

ASSOCIATED PRESS

EUA – Kindle sempre foi um nome estranho para um produto. A Amazon usou o verbo “kindle” (acender, iluminar, irradiar) para nomear um objeto, o que leva a uma pergunta: acender o quê? Agora temos uma resposta: Kindle Fire (acender o fogo).

O tablet Kindle Fire é o primeiro Kindle com tela completamente colorida e sensível ao toque. Está disponível nos Estados Unidos desde esta segunda-feira, 14, onde é vendido por US$ 199.

Um preço como esse por um produto que é essencialmente um iPad menor pode acender as chamas do desejo nesta temporada de compras de fim de ano. Mas é preciso esfriar um pouco os ânimos ou alguns dos leitores podem comprar um Fire e se sentir queimados.

O Fire é o melhor Kindle até agora, não há dúvida sobre isso. É incrível que ele custe metade do preço do primeiro Kindle quando ele foi lançado quatro anos atrás, embora agora ele faça muito mais do que apenas exibir livros eletrônicos.

Ele é mais um computador do que um e-reader. Ele roda filmes, programas de TV e acessa páginas da internet. Ele serve para ler e-mails e permite jogar games. Você terá sorte se conseguir terminar de ler alguma coisa com tantas outras possibilidades para passar o tempo.

Mas o Fire tem de ser avaliado ante os concorrentes. Quando você faz isso, vê como a Amazon precisava manter o aparelho abaixo do nível de preço de US$ 200.

Questão de tamanho. O design do Kindle é ainda mais completo do que o do iPad. Ele é um monólito preto de apenas um botão — o de liga/desliga — e duas entradas, uma para fones de ouvido e outra para o carregador. Todos os controles estão na tela.

O tamanho menor faz com que o Fire seja mais portátil do que um iPad; ele cabe muito bem em um bolsa, por exemplo.

O tamanho da tela não era um grande problema nos Kindles de tela monocromática porque elas eram feitas principalmente para reproduzir textos de qualquer maneira. Mas as tela colorida do Fire abre muitas possibilidades, como exibir páginas coloridas de revistas e de livros de histórias em quadrinhos.

No caso do Fire, a tela pequena é um problemão. Está longe de ter um tamanho padrão para fazer justiça ao conteúdo. Revistas parecem muito pequenas. A Amazon teve que enfrentar alguns obstáculos para torná-las legíveis, como incluir um modo que exibe apenas os textos. Mas virar as páginas de uma revista ainda é trabalhoso — e isso é o tipo de coisa que não deveria dar trabalho nenhum.

O Nook Color, da rede de livrarias dos EUA Barnes & Noble, lançado no ano passado, tem o mesmo problema — uma tela de colorida legal que é muito pequena. O iPad acerta nesse quesito, por algumas centenas de dólares a mais.

Ainda sobre o assunto das dimensões pequenas, vamos falar da memória do Fire. Ele tem 8 gigabytes (GB) de armazenamento. É suficiente para guardar mais livros do que você jamais leu, mas dez filmes já são o bastante para ocupar todo o espaço.

O iPad mais barato, que custa US$ 499 nos EUA, tem duas vezes mais memória. O Nook Color, que custa US$ 199, também tem 8 GB, mas tem uma entrada para cartões de memória, que custam pouco. Eu não entendo por que o Fire não tem uma entrada dessas. O primeiro Kindle tinha. E não há nenhum modelo mais avançado do Kindle Fire que venha com mais memória.

O Kindle Fire (esq.) e o Kindle Touch (dir.). FOTO: DIVULGAÇÃO

A Amazon diz que o Fire não precisa de mais memória porque a empresa oferece um serviço de armazenamento online, em que você pode guardar todas as suas músicas e outros conteúdos.

Isso funciona quando você tem uma cobertura Wi-Fi — o Fire não se conecta à internet por meio das redes de celular da forma como os modelos de tela monocromática fazem.

Tablet que não é tablet. O Fire também não tem câmera nem microfone. Não são recursos que você esperaria de um e-reader (o Nook também não tem). Mas são características comuns em tablets e elas são muito úteis principalmente para fazer chamadas de vídeos pela internet. A falta delas é perdoável a US$ 199.

A tela colorida significa, inevitavelmente, que a duração da bateria é bem menor do que a dos e-readers que usam as telas em preto e branco. A Amazon diz que, para ler, ela dura oito horas no Kindle Fire, ante as 30 horas de duração do novo Kindle Touch, de US$ 99, que tem uma tela monocromática e sensível ao toque e é feito só para quem quer ler.

Apps restritos. O software do Fire é baseado no Android do Google, usado em smartphones e nos tablets que competem com o iPad. Nenhum realmente pegou, com certa exceção ao Nook Color. O CEO da Amazon, Jeff Bezos, disse que isso ocorreu porque outros tablets não têm um “ecossistema” do tipo que a Apple oferece no iTunes: um mercado integrado para livros, filmes, música e aplicativos.

A Amazon fez um bom trabalho criando sua própria loja. Comprar e baixar livros e filmes é um processo rápido — desde que você esteja comprando-os da Amazon.

As pessoas reclamam que a Apple controla os termos de uso do iPhone e do iPad, mas os Kindles da Amazon sempre foram ainda mais restritivos, e o Fire representa um pequeno distanciamento dessa estratégia.

Você não pode comprar livros protegidos contra cópias de ninguém a não ser da Amazon e lê-los no Fire da mesma forma que consegue fazer isso no iPad. Mesmo os Nooks permitem que o usuário leia livros de formatos de terceiros. A Amazon adquire esse controle ao operar sua própria loja de aplicativos separadamente da Android Market, que é controlada pelo Google. Pessoas espertas logo devem descobrir como burlar a restrição e instalar qualquer aplicativo que quiserem, mas a maioria das pessoas nem vai se preocupar em fazer isso.

É preciso dar o crédito à Amazon por liberar o excelente aplicativo de quadrinhos Comixology no Fire. Isso significa que você não terá de comprar quadrinhos da Amazon e não ficará restrito ao programa que lê quadrinhos (e inferior) já embutido no Fire. A empresa também permite os aplicativos de streaming de filmes e séries de TV da Netflix e do Hulu, que são os fortes concorrentes dos serviços de streaming da Amazon.

Então, o Fire é bom para ficção e filmes, mas o iPad faz isso melhor em quase todos os aspectos, principalmente sobre a seleção de aplicativos, que é cerca de 50 vezes maior do que a do Fire.

Se o passo para comprar um iPad de US$ 499 está muito distante, você ainda pode considerar o tablet Nook, que será lançado na sexta-feira nos Estados Unidos. Por US$ 249, ele terá o mesmo tamanho do Fire e o dobro de memória, além do slot de expansão de memória. Ele não tem acesso a todos as guloseimas e aplicativos da Amazon, mas tem os programas da Netflix e do Hulu. Vale a pena olhar antes de comprar um Fire logo de cara.

