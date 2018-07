SÃO PAULO – Comer não é exatamente uma tarefa fácil na Campus Party, e os campuseiros muitas vezes seguem dietas de alimentação pouco ortodoxas. É o caso do curitibano Vincent Tomio, que, depois de ter gasto mais de R$ 100 por dia na Campus Party 2013 só com sua alimentação, resolveu comer apenas salgadinhos em 2014. “Comprei R$ 250 em Ruffles, Fandangos e Doritos, e para não dar dor de barriga de vez em quando eu compro um pão de queijo”, disse ele ao Link.

Com tanto estoque, o rapaz conta que está aproveitando para vender alguns de seus “mantimentos”. “Às vezes, a galera passa e pede. Vendo um pacote por R$ 6,00. Até jornalista já comprou comigo”, diz.

O estudante e designer Victor Lima, de 24 anos, também passa pela mesma situação, mas com miojos. “Ano passado gastei R$ 1000 para comer na semana toda. Trouxe Cup Noodles e vendo pra galera pelo que eu paguei”. Além da economia, Lima, que veio com a caravana de Juiz de Fora alega falta de tempo para comer. “Você sai de uma atividade, entra em uma palestra, vem pro computador, não dá para se alimentar direito e acompanhar toda a Campus Party”.

Kit-alimentação

A correria e a vontade de aproveitar toda a programação da feira é um empecilho apontado pelos campuseiros para aproveitar o kit-alimentação disponibilizado pela organização da Campus Party. Por R$ 250, os campuseiros podem tomar café da manhã (das 7h ás 10h), almoçar (das 12h às 17h) e jantar (das 19h às 22h) durante toda a semana.

“Quase ninguém aproveita o café da manhã, porque a gente fica até de madrugada jogando e não consegue acordar cedo”, explica Milton César, de 26 anos, enquanto esperava uma lasanha sair do microondas, que comprou num mercado próximo ao Anhembi Parque.

Além do kit-alimentação, os campuseiros tem algumas opções de alimentação em redes de fast-food e restaurantes, acima do preço praticado em seus estabelecimentos normais. No Spoleto, uma refeição custa em média R$ 25; no Black Dog, um cachorro quente sai por R$ 16; já na Domino’s, uma pizza pequena custa R$ 14,90. Uma lanchonete com vários quiosques espalhados pela Arena oferece salgados a R$ 6, e um restaurante tem marmitex a R$ 15 e self-service a R$ 42,90 o kilo.