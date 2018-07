Com o Galaxy S4, lançado semana passada, a Samsung espera tirar do iPhone o posto de smartphone mais inovador

SÃO PAULO – O mundo anda perdendo a empolgação com lançamentos de smartphones, mas a Samsung não quer saber dessa conversa. O anúncio de seu Galaxy S4 passou longe do comedimento e do foco técnico que caracterizam esses eventos e apostou num espetáculo digno de Broadway. Cerca de 3 mil convidados lotaram o evento, que usou atores e cenários grandiosos para apresentar os recursos do aparelho.

A Samsung já é a maior fabricante de smartphones do mundo e o Galaxy S3, lançado há um ano, é o modelo mais vendido. Com isso, a empresa coreana conseguiu roubar bastante a luz do iPhone, visto até então como o smartphone de referência. Mas, como deixou claro o chefe de TI e comunicação móvel da empresa, JK Shin, em entrevista ao Wall Street Journal, não basta ter a maior fatia de mercado. A empresa quer ser conhecida como inovadora, característica associada muito mais à sua principal concorrente.

O novo smartphone traz algumas inovações reais. Uma das mais destacadas é o S Translator, que traduz mensagens de texto e voz em nove línguas, incluindo português brasileiro (a empresa considera o Brasil um de seus principais mercados).

