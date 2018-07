Post publicado no:

Por Roy Furchgott

Os consumidores interessados em adquirir um tablet, nos próximos meses, terão à sua disposição uma variedade de aparelhos semelhantes a iPad. Um deles é o tablet HP Slate 500.

Embora pareça um iPad, há algumas diferenças concretas. Ele funciona mais como um MacBook Air porque roda software para desktop completo, e não uma versão smartphone de um sistema operacional. O que significa que haverá janelas sobrepostas — o que não acontece no iPad — e rodará todos os programas que você teria no seu computador normal em casa e no escritório.

O fato de rodar programas completos significa também que não há nenhum dos aplicativos do tipo do iPad para ele.

O Slate incorpora também algumas funções semelhantes ao tablet, como uma câmara de 3 megapixels, que é mais útil em trânsito do que para ficar num computador em casa.

Uma olhadinha nas especificações técnicas mostra algumas outras diferenças e semelhanças.

O novo Slate tem um processador Atom da Intel de 1,86 GHz , que tecnicamente é mais rápido do que o processador A41 GHZ da Apple. Mas o Slate tem uma carga mais pesada para puxar com os aplicativos de desktop.

O Slate vem com memória de 2 gigabytes SDRAM. A Apple não fornece uma cifra para sua memória SDRAM, mas o ifixit descobriu 256 megabytes de memória. Ambos os aparelhos podem armazenar até 64 gigabytes em um disco de memória flash.

A tela do iPad de 9,7 polegadas iluminada por LED é maior do que a do Slate, de 8,9 polegadas. (Não posso falar das diferenças qualitativas. Ainda não manuseei um Slate.)

Ambos os tablets têm Wi-Fi 802,11 b/g/n e Bluetooth, mas alguns modelos de iPad também podem conectar-se com a internet na rede de celulares de 3G. Evidentemente, com uma antena 3G conectada à porta USB a capacidade do Slate aumentaria.

O Slate promete cerca de cinco horas de bateria em comparação com as 10 horas do iPad.

O Slate custa US$ 800, US$ 100 a mais do que o iPad Wi-Fi topo de linha.

A HP disse que o Slate serve principalmente para empresas. Se você é um varejista que guarda o seu estoque num programa Windows, deve poder andar pela sua loja e verificar o que há no estoque consultando seu tablet.

Mas eu diria que provavelmente serve também para pessoas que não querem perder nada da funcionalidade do seu sistema Windows dos aparelhos de mesa quando estão em trânsito.

E é para os aficionados de todas as coisas do sistema operacional Windows.

