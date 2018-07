A Samsung Electronics, segunda maior fabricante mundial de celulares, planeja lançar uma nova versão de seu principal modelo de smartphone, o Galaxy S, neste mês na Coreia do Sul, por meio da KT, anunciou na sexta-feira, 8, a operadora de telecomunicações.

A estreia local do esguio Galaxy S II surge depois que a rival Apple lançou o iPhone 4 na Coreia do Sul em setembro, expandindo sua base de oferta ao encerrar o contrato de exclusividade com a KT e acrescentar a SK Telecom, no mês passado.

A Coreia do Sul é um dos mais lucrativos mercados para os celulares inteligentes Samsung. A companhia vendeu cerca de dois milhões de aparelhos Galaxy S no país no ano passado, um quinto dos embarques mundiais.

A KT, segunda maior operadora sul-coreana de telefonia móvel, anunciou na sexta-feira que planejava lançar um novo modelo por volta de 25 de abril. A SK Telecom, rival de porte maior, afirmou que ainda não havia decidido sobre a data de lançamento.

