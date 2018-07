O sucessor do Wii deve ser demonstrado na feira de games E3, em junho nos Estados Unidos. FOTO: Kim Kyung-Hoon/REUTERS – 27/01/2011

A Nintendo apresentará uma nova versão do seu console Wii em junho durante a feira de games E3, em Los Angeles (EUA), e começará a vendê-lo a partir de 2012, revelou a empresa japonesa nesta segunda-feira, 25.

Por enquanto, a Nintendo não deu detalhes sobre o sucessor do Wii e mantém o novo console em segredo, mas afirma que tentará recuperar o terreno perdido no último ano.

Em um comunicado, a Nintendo afirma que o “sistema que sucederá o Wii” será lançado no ano que vem, mas antes, durante a E3, ela mostrará um modelo “utilizável” para os usuários e dará detalhes das características.

Desde que foi lançado, em 2006, e até o fim de março, o Wii, vendeu mais de 86 milhões de unidades em todo o mundo e superou o PlayStation 3, da Sony, e o Xbox 360 da Microsoft. O Wii é a quinta geração de consoles da Nintendo.

Ainda que continue líder no Japão, no ano passado foram vendidas 15 milhões de unidades do Wii, cinco a menos do que no ano anterior.

A queda se refletiu nos resultados anuais da Nintendo, que anunciou também nesta segunda-feira que teve uma redução de 66% no lucro durante o ano fiscal de 2010 terminado em março, que ficou em 77,621 bilhões de ienes (US$ 945 milhões).

Em fevereiro, o fabricante lançou no Japão seu console portátil Nintendo 3DS, que permite ver imagens tridimensionais sem a necessidade de óculos especiais e que até agora vendeu 3,61 milhões de unidades.

O lançamento do 3DS, além de conquistar o concorrido mercado de dispositivos portáteis, buscava recuperar o terreno perdido do DS e do Wii, dois produtos de sucesso mas antigos.

