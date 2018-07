Dos EUA, supermáquina da IBM deve ser usada para conduzir simulações de armas nucleares em processo de deterioração

Sequoia, supercomputador da IBM: mais de 1,5 milhão de processadores. FOTO: IBM/Divulgação

Os Estados Unidos voltaram a ter a primeira posição no ranking dos supercomputadores mais rápidos do mundo desde que a IBM criou o Sequoia, deixando para trás o japonês K, fabricado pela Fujitsu, que até então era o mais veloz do planeta.

Cálculos que deixariam 6,7 bilhões de pessoas, praticamente a população do mundo inteiro, ocupadas por 320 anos usando calculadoras de mão, são feitas pelo Sequoia em apenas uma hora.

A supermáquina americana é 1,55 vezes mais rápida do que o modelo japonês e usa mais de 1,5 milhão de processadores, mais da metade do que o concorrente asiático.

A tecnologia de ponta deve servir principalmente para conduzir simulações que ajudem o país a extender a vida útil de suas armas nucleares em processo de deterioração, evitando a necessidade de fazer testes. O Sequoia foi instalado no Laboratório Nacional de Lawrence Livermore, na Califórnia, que pertence ao Departamento de Energia americano.

Para Thomas D’Agostino, da Administração de Segurança Nuclear Nacional (NNSA, na sigla em inglês), o novo supercomputador garante aos EUA a liderança no setor e aumenta a confiança dos EUA em seu arsenal nuclear.

Concorrência mundial

Três anos atrás os EUA estavam no topo do ranking com outro supercomputador, mas no ano seguinte a posição passou para a China e depois o Japão.Há seis meses, o país tinha seis posições na lista das dez supermáquinas mais rápidas do mundo, e hoje tem apenas três.

A China e a Alemanha têm dois supercomputadores, e o Japão, França e Itália têm um cada.Entre os fabricantes destas máquinas, no entanto, a IBM lidera o ranking já que fabricou cinco dos dez mais rápidos do mundo.

David Turek, da empresa americana, diz que a IBM se preparou durante dois anos para retomar a posição número um.

Eficiência e rapidez

De acordo com a fabricante, o Sequoia é mais eficiente também do ponto de vista energético, já que consome cerca de 7,9 megawatts, enquanto o japonês K precisa de 12,6 megawatts para funcionar.

O CM-5/1024, da Thinking Machines: supermáquina mais rápida do mundo em 1993. FOTO: Divulgação

O primeiro computador a ocupar o topo do ranking dos mais rápidos do mundo foi o CM-5/1024, da Thinking Machines, ainda em 1993.

Segundo Jack Dongarra, que ao lado do alemão Hans Meuer publica semestralmente a lista das supermáquinas mais velozes, o Sequoia é 273.930 vezes mais rápido do que o computador criado no início da década de 1990.”Um cálculo que levava três dias inteiros no computador da Thinking Machines em 1993 pode ser feito hoje em dia pelo Sequoia em menos de um segundo”, diz.

Dongarra disse à BBC que é improvável que outro fabricante tome a posição da IBM no ano que vem. “O Sequoia é muito impressionante”, avalia.

