Governo indiano lança tablet a US$ 35 para estudantes, em uma tentativa de diminuir a exclusão digital

Estudantes exibem o Aakash, dito o tablet mais barato do mundo pelo governo indiano. FOTO: Parivartan Sharma/Reuters

NOVA DÉLHI – A Índia apresentou nesta quarta-feira, 5, o que considera ser o tablet mais barato do mundo, destinado a estudantes, ao preço subsidiado de US$ 35.

O governo indiano está comprando as primeiras unidades do produto, chamado Aakash – que significa céu em hindi -, de uma empresa britânica que está montando os dispositivos na Índia por US$ 50 cada um.

Os tablets, inicialmente, serão fornecidos gratuitamente aos estudantes, em um projeto piloto envolvendo 100 mil unidades.

“Os ricos têm acesso ao mundo digital, os pobres e comuns têm sido excluídos. O Aakash terminará com a divisão digital”, disse o ministro das Telecomunicações e da Educação, Kapil Sibal.

DataWind, pequena empresa britânica que desenvolveu o tablet, disse que o custo será menor quando iniciar a produção em massa.

Após a distribuição gratuita, o governo pretende vender os produtos aos estudantes por US$ 35 no próximo ano.

A versão do tablet voltada ao varejo será comercializada por cerca de US$ 60.

/ Frank Jack Daniel (REUTERS)