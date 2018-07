O conceito do tablet, que ganhou força nos últimos anos com a crise no mercado editorial, é bem mais velho do que parece. A esperança da indústria em cima do aparelho que a Apple deve lançar na próxima quarta-feira, em São Francisco, vem na esteira dos sucessos do iPod e do iPhone, que renovaram o mercado e criaram modelos de negócio próprios. Steve Jobs, no entanto, já imaginava um computador em forma de prancheta em uma época em que o tocador de mp3 e o smartphone nem sonhavam em nascer.

Na primeira metade dos anos 80, uma empresa de desenho industrial chamada Frog Design desenvolveu os primeiros protótipos para um tablet da Apple, a pedido de um Steve Jobs ainda com cabelos. O equipamento, chamado de Bashful em referência ao anão da Branca de Neve que por aqui ficou conhecido como Dengoso, foi produzido mas nunca chegou às lojas.

Os mockups, divulgados pela própria Frog Design no último final de semana, não têm nenhuma das linhas do design que celebrizou a Apple, e dificilmente chegariam ao mercado com essa cara. As fotos liberadas servem mais para termos a noção de quanto tempo a companhia está ruminando a idéia de um tablet.

As próprias variações do Bashful mostram a indecisão da empresa na busca pelo equipamento perfeito. Uma versão do aparelho vinha com um teclado anexado, enquanto outra vinha com um drive de disquetes e uma alça para ajudar a carregá-lo. Uma delas continha até um telefone.

Veja as fotos: