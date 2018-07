A capacidade de processamento melhorou, ele acessa a rede 4G, mas grande chamariz do novo iPad é a tela de alta definição

SÃO PAULO – A expectativa crida em torno dos eventos da Apple é tão grande que fica difícil a empresa surpreender em um lançamento. Na quarta-feira, 7, a surpresa mesmo ficou por conta do nome do produto anunciado: iPad. Sem apelido, sem número, sem nada.

No mais, o anúncio da terceira geração do tablet da empresa confirmou quatro dos cinco grandes rumores levantados sobre ele: a tela retina, igual à do iPhone, e HD, processador gráfico de quatro núcleos, suporte à rede 4G e com nova versão do sistema operacional (iOS 5.1).

De fora só ficou mesmo a aposta de que o aparelho teria tela menor para competir diretamente com o Kindle Fire, da Amazon, opção mais barata e sucesso de vendas nos Estados Unidos.

As novidades se preocuparam basicamente em melhorar a experiência de vídeo do iPad. A tela com 3,1 milhões de pixels – a mais alta resolução já encontrada em um aparelho móvel, segundo Philip Schiller, vice-presidente de marketing mundial da Apple – aliada à conexão à rede 4G, que tem capacidade de transmissão de 50 megabits por segundo, acerta em cheio na qualidade de atividades como edição de fotos, jogos e streaming de vídeos.

O terceiro iPad começará a ser vendido na sexta-feira nos EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Suíça e Japão pelos atuais preços do iPad 2: de US$ 499 (16 GB) a US$ 699 (64 GB) a versão só com Wi-Fi e de US$ 629 (16 GB) a US$ 829 (64GB) com Wi-Fi e 4G. Apenas a versão de 16 GB do iPad 2 continuará a ser vendida, por US$ 399 (Wi-Fi) e US$ 529 (Wi-Fi e 3G).

AS NOVIDADES

• Os olhos da tela | A câmera traseira iSight passa a gravar vídeos em full HD (1080p). Ela vem, agora, com resolução de 5 MP e sensor ótico igual ao do iPhone 4S. A frontal segue filmando em VGA.

• Ditado | Uma tecla com símbolo de microfone foi adicionada ao teclado. Ela aciona a nova função de ditado, que escreve o que o usuário fala em inglês, francês, japonês e alemão.

• Roteador | O novo iPad também serve como um hotspot, compartilhando sua conexão com até cinco outros aparelhos via Wi-Fi, Bluetooth ou USB.

• iTudo | A Apple também anunciou atualizações de alguns aplicativos, como o editor de fotos iPhoto, antes disponível só para Mac, o iMovie e o iWork.

• Em bando | A nova versão do app Garage Band permite que quatro usuários toquem juntos diferentes instrumentos sincronizando seus aparelhos por Wi-Fi.

• Apple TV | O set-top box da Apple ganhará uma atualização no dia 16: passará a rodar filmes do iTunes em alta definição e ganhará novo ícone.

• Câmera | No iOS 5.1, a nova versão do sistema operacional da Apple, o aplicativo da câmera foi remodelado e ganhou tecnologia de estabilização para vídeos.

