Empresa emitiu 1,46 milhões de toneladas de CO2 e consumiu energia equivalente de 200 mil residências em 2010

SÃO PAULO – O Google revelou pela primeira vez nesta quinta-feira, 8, seu rastro de carbono.

A empresa emitiu em 2010 1,46 milhões de toneladas métricas de CO2. Isso equivale à emissão de 70 mil cidadãos norte-americanos. Os data centers e os escritórios foram responsáveis por 1,2 milhões de toneladas através da compra de eletricidade.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A frota de carros da empresa (os carros do Street View e outros) emitiram mais de 11 mil toneladas. As emissões indiretas, vindas de viagem e construção de prédios, somaram 207 mil toneladas. No total, o consumo de energia da empresa foi de 2,26 bilhões de megawatt-hora (o equivalente ao consumo de 200 mil residências norte-americanas).

O Google diz que começou a neutralizar suas emissões de carbono em 2007, fazendo acordos para comprar energia renovável de fazendas que geram energia eólica, e comprando créditos de carbono que ajudariam a financiar outros projetos alimentados por energia verde. Além disso, o Google tenta reduzir suas pegadas usando material não-poluente na construção de seus prédios.

Segundo a empresa, 25% de sua eletricidade veio de fontes renováveis em 2010. A meta é elevar a porcentagem para 30% em 2011 e 35% em 2012.

“Na última década, o uso de energia tem sido uma obsessão”, disse Urs Hoelzle, diretor de infraestrutura técnica na empresa. “Nós projetamos e construimos alguns dos mais eficientes servidores e data centers no mundo, usando metade da eletricidade de um data center comum”.

O Google havia inicialmente resistido em divulgar o quanto seus enormes data centers consomem. “É verdade que nós ficamos preocupados com competitividade. No entanto, como o Google e a indústria se tornaram mais maduros, nós decidimos que é mais importante compartilhar a informação sobre consumo de energia para encorajar melhores práticas”, disse à Forbes Parag Chokshi, porta-voz da empresa.