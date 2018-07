Dezenove por cento dos internautas brasileiros já fizeram compras de produtos e serviços pela internet. Esse porcentual representa 11,97 milhões de pessoas de um universo de 63 milhões que acessaram a web em 2009, segundo a sondagem “Vendas Online no Brasil: uma Análise do Perfil dos Usuários e da Oferta pelo Setor de Comércio”, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De acordo com a pesquisa, divulgada quinta-feira, 2, em Brasília, o perfil do consumidor que faz compras online é de homem que pertence à classe A, tem entre 35 e 44 anos, possui ensino superior completo, mora na zona urbana e está empregado.

Por região, os internautas do Nordeste são os que menos utilizaram a web para o consumo de produtos e serviços — apenas 12%. No Sudeste é onde se encontra a maior proporção de compradores online entre os internautas (23%). A região é seguida de perto pelo Sul (20%), Norte (19%) e Centro-Oeste (19%). Além disso, os homens estão mais abertos a compras pela web que as mulheres. Do total de internautas em 2009, 22% dos homens fizeram compras online; entre elas, foram 17%.

A pesquisa do Ipea mostra que as compras pela internet já fazem parte do cotidiano de mais da metade dos

internautas da classe A: 59% adquiriram produtos e serviços por meio do comércio eletrônico. Na classe B, 33% já compraram online; na classe C, 13%; e nas classes D e E, 5%.

Esses dados são parecidos quando o nível de educação do consumidor é analisado. Enquanto o comércio online já tem a adesão de 41% dos internautas com ensino superior, ele está presente na vida de apenas 7% dos usuários que têm só o ensino fundamental e de 18% dos que cursaram ensino médio.

A faixa etária que mais recorre ao comércio de produtos e serviços pela internet vai dos 35 aos 44 anos (29%), acompanhada de perto pelos que têm entre 45 a 59 anos (26%) e dos que estão entre os 25 e 34 anos de idade (26%). Vêm em seguida os internautas com mais de 60 anos (22%) e os da faixa que vai dos 16 aos 24 anos (18%). Já na faixa entre 10 e 15 anos, só 4% dos usuários já compraram pela internet.

/ Wladimir D’Andrade (AGÊNCIA ESTADO)