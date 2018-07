O setor de produção de software foi responsável por mais de um terço das receitas com serviços de tecnologia da informação do País em 2009, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que avalia a indústria pela primeira vez.

Segundo o levantamento, que ouviu 2.008 empresas de serviços de TI no País com 20 ou mais empregados, a receita bruta de serviços de TI em 2009 totalizou R$ 39,4 bilhões.

A produção de software (customizável, não customizável, sob encomenda e embarcado) foi responsável por R$ 13 bilhões. A cifra equivale a 33,1% da receita de serviços de TI em 2009 e é “três vezes maior que a receita de representação e/ou licenciamento de uso de software produzido no exterior”, de R$ 4,4 bilhões.

Das empresas pesquisadas, 11,1% tinham faturamento superior a 30 milhões de reais e foram responsáveis pela geração de 75,6% da receita total.

Já a exportação de serviços de TI contabilizou receita de R$ 2,1 bilhões, correspondentes a 5,4% do total do faturamento das empresas pesquisadas. Para o IBGE, este valor é “considerado pequeno se comparado com os grandes exportadores, como índia, Alemanha e Estados Unidos”.

