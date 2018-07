O Google está trabalhando com a Intel e a Sony para desenvolver uma nova classe de televisores com capacidades de internet e conversores, segundo o New York Times. O esforço, conhecido como Google TV, está sendo conduzido há alguns meses e é baseado no sistema operacional Android, que está atualmente disponível em alguns smartphones, segundo o jornal, que citou pessoas com conhecimento do projeto.

A Logitech International também está envolvida e desenvolve aparelhos periféricos, como um pequeno teclado. Segundo o artigo, os parceiros esperam facilitar o uso de aplicativos baseados na Web aos consumidores, como o Twitter, em seus televisores e atrair desenvolvedores de software a criarem novos aplicativos para o Google TV.

O Google começou a testar a tecnologia do conversor com a Dish Network, afirmou o Times. Representantes do Google, Intel e Sony não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. Uma porta-voz da Logitech disse que a companhia não tem comentários a respeito.