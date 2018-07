SÃO PAULO – Notícias de que o aplicativo de relacionamento Tinder teria alcançado o valor de US$ 5 bilhões após a venda da participação de um acionista varreu a internet. Acontece que o número é incorreto e, embora os valores de startups de tecnologia sejam muitas vezes espantoso, é bem improvável que o Tinder chegue a valer tanto assim algum dia.

Originalmente publicada pela Bloomberg, a informação considerava que o app teria atingido tal cifra (cerca de 1/4 do valor pelo qual o Whatsapp foi comprado pelo Facebook) após a venda de 10% das ações do investidor Chamath Palihapitiya por US$ 500 milhões ao aglomerado de internet IAC. Faça as contas e você chegará à conclusão de que o total de ações resultaria em US$ 5 bilhões.

Saiba mais:

+ Entrevista: ‘É o fim da rejeição’, diz criador do Tinder

Algum tempo depois, o CEO da divisão de empresas de relacionamento da IAC – onde estão baseados Tinder, OkCupid e Match.com –, Sam Yagan, rebateu a notícia. “Eu posso confirmar publicamente que fizemos a transação com Chamath, mas esse valor não é nem próximo do real.”

Após a notícia, as ações da IAC chegaram a subir 5,8% na Nasdaq, chegando a US$ 72,3, mas encerraram o pregão em US$ 68,8.

Palihapitiya também se manifestou, pelo Twitter.

My Tinder sale for $500M is inaccurate. I sold my stake but value was much less. Thx @samyagan for official IAC pos’n. #wishfulthinking— Chamath Palihapitiya (@chamath) April 11, 2014 Minha negociação do Tinder por US$ 500 milhões é imprecisa. Vendi minha parte por um valor bem menor. Obrigado @samyagan pela resposta oficial. #quemmedera

O aplicativo tem apenas 1 ano e seis meses de vida (foi criado na California em setembro de 2012) e já contava com 5 milhões de usuários em dezembro de 2013. Em apenas cinco meses, expandindo seu alcance para 24 idiomas, essa base dobrou. Atualmente, o número de “matches”, termo que se refere à compatibilidade de interesses entre usuários, somam 12 milhões. Neste período, o Tinder ganhou muita popularidade após ter sido noticiado o uso frequente do app entre os atletas das Olimpíadas de Inverno, de Sochi, em fevereiro.

Chega a tanto?

Os números são interessantes, mas será que o Tinder, sob alguma circunstância, poderia chegar a valer tanto? Segundo cálculos da empresa de pesquisas IBISWorld, toda a indústria de relacionamentos online dos Estados Unidos gera uma receita próxima a US$ 2,1 bilhões. Segundo a Forbes, a divisão da IAC é o maior player dessa indústria, dona de pelo menos 1/3 de todo o mercado, e seu valor, por alto, chega a US$ 2 bilhões. Faça as contas novamente e você chegará à conclusão de que o valor de todas as empresas do setor não deve passar de US$ 6 bilhões.

Chegar a US$ 5 bilhões com “apenas” 10 milhões de usuários seria uma surpresa. É bom lembrar que o Instagram, quando foi comprado pelo Facebook por US$ 1 bilhão, tinha 30 milhões de usuários na manga. O Whatsapp, quando também foi comprado pela rede social por US$ 19 bilhões, contava com nada menos que 450 milhões de usuários na sua base. Em tempos de internet, quem tem usuário é rei.