Os dois primeiros lugares mais fotografados ficam em Bangkok, Tailândia; lista inclui Disneylândia, Times Square e Torre Eiffel

SÃO PAULO – Qual terá sido o lugar do planeta mais fotografado pelo aplicativo Instagram em 2012? A resposta pode surpreender: nada de Times Square ou Torre Eiffel (embora estes pontos tenham conquistado seu lugar no top 10). Segundo a lista divulgada pela empresa em seu blog, o local mais “instagramado” do ano foi Suvarnabhumi, o aeroporto internacional de Bangkok, na Tailândia.

Ao longo do ano, foram mais de 100 mil fotos geolocalizadas por lá. O aeroporto que captou a atenção dos usuários do popular aplicativo de imagens é o maior da Tailândia e um dos maiores da Ásia.

O segundo lugar também é na mesma cidade: Siam Paragon, um shopping center – também um dos maiores da Ásia, com mais de 400 mil metros quadrados e quase 300 lojas.

O resto da lista é quase todo norte-americano, incluindo pontos turísticos como a Disneylândia, a Times Square, em Nova York e o AT&T Park, em São Francisco. A Torre Eiffel, em Paris, ficou com a oitava posição.

Confira abaixo os dez lugares mais fotografados pelo app. Clique nos links para, pelo serviço Gram Feed, ver algumas das imagens geolocalizadas nestes pontos:

1) Aeroporto Internacional Suvarnabhumi – Bangkok, Tailândia

2 ) Siam Paragon - Bangkok, Tailândia

3) Disneyland - Anaheim, Estados Unidos

4) Times Square - Nova York, Estados Unidos

5) AT&T Park - São Francisco, Estados Unidos

6) Aeroporto Internacional de de Los Angeles - Los Angeles, Estados Unidos

7) Dodger Stadium - Los Angeles, Estados Unidos

8) Torre Eiffel - Paris, França

9) Staples Center - Los Angeles, Estados Unidos

10) Píer de Santa Mônica - Los Angeles, Estados Unidos