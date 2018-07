A Oi divulgou nesta quinta-feira lucro recorde no primeiro semestre de 940 milhões de reais, impulsionado por sinergias de 600 milhões de reais obtidas no período com a Brasil Telecom, revertendo prejuízo de janeiro a junho de 2009.

A Oi teve lucro líquido apenas no segundo trimestre de 444 milhões de reais, comparado a prejuízo de 146 milhões de reais um ano antes e acima dos 396 milhões de reais previstos por analistas, segundo pesquisa Reuters. A empresa teve receita líquida de 7,4 bilhões de reais no segundo trimestre e de 14,9 bilhões de reais de janeiro a junho, altas de 1,3% e de 0,4%, respectivamente.

O grupo – com pesado endividamento decorrente da aquisição da Brasil Telecom em 2008 – terminou junho com dívida líquida de quase 21 bilhões de reais, ou 2,1 vezes sua geração de caixa anualizada. Na quarta-feira, a Portugal Telecom anunciou que pagará até 8,44 bilhões de reais para ter uma participação minoritária de 22,4 por cento ma Telemar Norte Leste, braço operacional do grupo Oi.

A operação de entrada da Portugal Telecom na Oi prevê dois aumentos de capital de 12 bilhões de reais cada em companhias do grupo brasileiro, a Telemar Norte Leste e a Tele Norte Leste. Os recursos devem ser usados, principalmente, para reduzir a alavancagem da Oi.

A Oi terminou junho com 20,8 milhões de linhas de telefonia fixa em serviço, queda de 4,6% em 12 meses. Em banda larga, o total de clientes chegou a 4,3 milhões no meio do ano, avanço de 5,9%. Após investimentos de 818 milhões de reais até junho, a Oi mantém a previsão de atingir perto de 4 bilhões de reais no acumulado de 2010.

O executivo minimizou o valor absoluto dos investimentos, ao destacar o aumento do poder de barganha do grupo após a compra da Brasil Telecom e devido à agressividade de fornecedores chineses de equipamentos.

Como exemplo, o diretor da Oi citou o investimento que será feito pela empresa na rede móvel para banda larga nas cidades de Ribeirão Preto e Presidente Prudente, interior de São Paulo. “Estamos pagando 52% menos do que pagaríamos 1 ano atrás”, disse, sem citar valores. Segundo ele, os fornecedores, nesse caso, são a chinesa Huawei e a finlandesa Nokia.

Já a Telefónica divulgou uma forte alta de 9,4% no lucro do primeiro semestre, com bom desempenho de unidades no exterior minimizando fraqueza na Espanha, reafirmando a lógica da empresa em adquirir controle da Vivo.

A companhia anunciou lucro líquido de 3,78 bilhões de euros (4,92 bilhões de dólares), ante expectativa média de 10 analistas consultados pela Reuters de 3,68 bilhões de euros. As receitas somaram 29,05 bilhões de euros, ante a expectativa de 28,55 bilhões da pesquisa.

Na América Latina, a receita subiu 10,2% e o lucro central subiu 6,1%. As operações latino-americanas são responsáveis por grande parte do faturamento do grupo.”A América Latina foi o grande motor da melhora… A performance na Colômbia e no Brasil foi particularmente encorajadora”, disse o analista de telecomunicações do ING, Georgios Ierodiaconou, em nota a clientes.

Enquanto isso, a receita na unidade espanhola, que compõe um terço do faturamento da maior tele em valor de mercado da zona do euro, caiu 3,2 por cento no segundo trimestre depois de cair 5,7 por cento no primeiro.

/REUTERS