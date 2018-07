Ferrramenta permite construir app com cara de profissional mesmo sem nenhum conhecimento técnico

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Se o Tumblr facilitou a produção de blogs com visual bonito e prático, o Kleverbeast quer ser o seu equivalente só que na área dos aplicativos móveis.

Não é preciso saber nada de códigos de programação ou correr atrás de rodadas de investimentos milionários para fazer um bom trabalho.

O Kleverbeast, ferramenta lançada nesta semana, ainda em fase beta, te leva direto ao desenvolvimento do app.

Basta selecionar um estilo de layout e passo a passo você vai montando seu aplicativo – da introdução aos detalhes de como a timeline funcionará. A edição é toda feita de maneira muito simples, basta arrastar o conteúdo e ir transferindo o material – imagens, textos. Cada passo é acompanhado de um vídeo com tutorial.

Não é tarefa simples, mas com material necessário em mãos e uma ideia prática é possível produzir um bom app em poucas horas de trabalho.

“Quisemos projetá-lo para que qualquer um pudesse fazer um aplicativo”, disse Dinesh Moorjani, co-fundador e CEO da Kleverbeast, em entrevista para o site Mashable.

O serviço não é gratuito, embora possa ser testado de graça por uma semana. O preço do plano básico é de US$ 29, mas pode ficar mais caro dependendo das opções que o usuário utilizar. Quer ver seu aplicativo na App Store? São US$ 250.

