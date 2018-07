Duas semanas atrás, o Twitter chegou à marca de 10 bilhões de tweets. Mas como que a rede social chegou a esse ponto? O site norte-americano Mashable tentou explicar esse processo visualmente. O infográfico criado pelo blog mostra a evolução mês a mês no número de tweets, quantos usuários entram e ficam no site (40%), quantos têm filhos (cerca de 55%), o número de mulheres (quase 60%) e muitas outras coisas. Clique para ver o gráfico com mais detalhes, abaixo:

Imagem: Reprodução/Mashable