Em pesquisa para livro sobre o site, escritor descobriu logos e nomes alternativos da empresa de US$ 22 bilhões

SÃO PAULO – À primeira vista, Twitter pode parecer um nome sonoro, mas bem estranho para um site. Pois bem: podia ter sido pior.

Enquanto fazia pesquisas para um livro que vai fazer sobre a empresa, o escritor Nick Bilton descobriu algumas ideias de nomes e logos para o site bastante… bem, veja por você mesmo.

Em um post no seu blog, Bilton mostrou os logos feitos para o site, desenhados por um de seus cofundadores, Biz Stone.

Em um deles, o Twitter se chamaria Smssy, e em outro, Twttr, assim mesmo, sem vogais, em um logo que rememora os antigos jogos de Atari. Além disso, houve ideias também para chamar o site de Twitch e Friendstalker (algo como: ‘perseguidor de amigos’).

Depois de ver a empresa valer cerca de US$ 22 bilhões, parece difícil dizer que os cofundadores do Twitter não erraram ao escolher o nome do site.