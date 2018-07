Para saber quem são os usuários de uma rede social, nada melhor do que os dados que os próprios colocam em seus perfis. O Twitter sabe disso, mas muitos dos que se cadastram no site não têm muita paciência para preencher as informações pedidas. Então, o microblog está pedindo àqueles que já possuem conta que façam isso, para que sejam localizados mais facilmente na rede.

Uma janelinha chamada “Be found on Twitter” aparecerá ocasionalmente na tela dos twitteiros. Quando ela aparecer, você terá duas opções: clicar em “Good to go’ e dar ao site, pelo menos, seu nome e email ou apertar “Ask me later” e, como o próprio nome já diz, deixar para pensar nisso da próxima vez que a janelinha aparecer.

A descrição sobre você (Bio) e sua localização são dados opcionais. Também dá para permitir ou não que as pessoas te achem por seu email ou número de celular.