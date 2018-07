O game Disney Infinity lança plataforma que irá reunir todos os personagens em game interativo

SÃO PAULO – A cena inicial do filme Toy Story 3 mostra todos os brinquedos do filme interagindo como personagens de um jogo de aventura para videogame. Adiante, vemos que toda ação da cena acontece na verdade na imaginação de Andy, que está apenas brincando em seu quarto. Baseado nessa cena, o game Disney Infinity, apresentado oficialmente na terça-feira, 15, transforma o que só podia existir usando alguns brinquedos e muita imaginação em uma game ambicioso.

A produção da Disney Interactive e da Avalanche Software, não é só mais um jogo baseado em personagens de um filme. Infinty irá permitir que se use livremente todos os personagens do universo Disney e Pixar. E livremente não é só força de expressão. O game permite a criação de um universo construído pelo jogador, aberto a tudo o que for possível criar de cenários, além de interações completamente novas.

O projeto está só no começo. Inicialmente foram apresentados conjuntos de personagem, que funcionaram como jogos comuns, de Piratas do Caribe, Monstros S.A e Os Incríveis. Chamado de “Play Set”, cada um tem sua configuração, história e modo de jogar e não permitem interação. Porém é ele que fornece o material para o modo “Toy Box”, onde o usuário ganha liberdade total.

Como uma caixa de brinquedo de verdade, esse é o ambiente onde tudo pode ser misturado, recriado . “Ele poderá ser criado da maneira que se imaginar”, explicou John Pleasants, co-presidente da Disney Interactive. O objetivo é criar experiências, ilimitando as possibilidades.

Durante a apresentação do game, John Lassater, diretor criativo da Pixar, fez a analogia com a mistura de brinquedos da vida real, como Andy fazia em Toy Story. De acordo com ele, a ideia do Infinty seria apenas para um jogo do filme, mas depois foi imaginada expandido para todo o universo Disney/Pixar.

Lassater tinha suas dúvidas sobre o projeto, mas a solução encontrada foi remodelar todos os personagens pensando no formato de brinquedo, de modo que o pirata Jack Sparrow, da série Piratas do Caribe, fizesse sentido em um universo de Woody, de Toy Story. “Você poderá fazer as coisas mais doidas com os personagens que ama”, disse Lassater.

O jogo acompanha uma “Base Disney Infinty”, dispositivo que permitirá acoplar bonecos e outros acessórios que serão usados virtualmente.

A previsão do lançamento do jogo é para junho deste ano e estará disponível nas plataformas Nintendo Wii, Nintendo Wii-U, Xbox 360, Playstation 3 e dispositivos móveis.

