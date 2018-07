—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Danielle Tiedt é vice-presidente de marketing do YouTube. FOTO: Werther Santana/Estadão

Qual tipo de conteúdo o YouTube procura?

Nosso foco é nas pessoas de até 35 anos ligadas aos comportamentos digitais. O que chama a atenção deles são os vídeos autênticos e que provocam uma conversa. Nós não somos o mesmo que uma emissora de televisão e temos orgulho de não ser.

O YouTube vai se tornar concorrente das TVs?

Todas as empresas que buscam conquistar o tempo do consumidor estão competindo umas com as outras. Também estou competindo com rádios e com o Facebook.

O serviço de canais pagos vai ser expandido?

Acreditamos que o YouTube deve ser gratuito. Nós temos um programa piloto de assinaturas porque alguns criadores queriam outra forma de monetização (modelo de receita).

Qual o seu projeto para o YouTube?

Estou focada em tornar o YouTube um destino diário. O objetivo com eventos como a Semana da Comédia é ajudar as pessoas a encontrar conteúdos novos e dar visibilidade aos nossos parceiros. Para muitos, o site ainda é uma livraria a ser acessada para ver vídeos virais. Mas a plataforma vai além disso e nossa meta é mudar essa percepção.

Em quanto tempo você espera que isso ocorra?

Será diferente em cada mercado. Não espero que seja amanhã, mas também não espero que demore cinco anos.

Isso significa que teremos eventos com outros temas?

A Semana da Comédia não será suficiente para causar a mudança que esperamos.

—-

Leia mais:

• YouTube aposta em canais brasileiros

• YouTube faz semana da comédia no Brasil

• Link no papel – 10/6/2013