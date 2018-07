Se você usa o Google Chrome no seu computador, já pode experimentar como será a navegação pela internet no iPad, da Apple, que só chega em março. A intenção dos criadores da extensão CubeMe, que simula o tablet, não é, no entanto, fazer propaganda do dispositivo “mágico” de Steve Jobs. É uma crítica à falta de suporte em Flash no aparelho. Com o add-on instalado, sua web será como no dispositivo: cheia de buracos.

Assim como acontece no iPhone, quem tenta abrir uma página que tem algum elemento em Flash vê apenas um ícone azul no lugar do arquivo. Como exemplo, o YouTube, o maior site de vídeos do mundo:

Ou o New York Times, um dos principais parceiros da Apple na empreitada:

Desenvolvido pelo The Cube Blue, o programinha tem uma premissa simples: ” “Finja que está usando um iPad, experimente a Internet na forma que Steve Jobs quer”. Só não garanto que a experiência será boa…