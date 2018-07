Pode, meu filho. O que o preocupa?

É o Mac OS Lion, mestre. Eles bagunçaram a rolagem.

Acomode-se, meu filho. Como foi que eles estragaram a rolagem?

Ela era do tipo que você arrastava a barra de rolagem para baixo para mover a página para cima. Agora eles trocaram, Agora você arrasta para baixo para mover a página para baixo. Bagunçou tudo.

Mas o Lion não pretende capitalizar a popularidade do iPad e do iPhone?

Bingo.

E no iPad e no iPhone, você não desliza seus dedos para cima para mover a página para cima, como se estivesse manipulando fisicamente um pedaço de papel?

Sim, mestre.

Então, pequenino, o novo Caminho Lion não é simplesmente mais consistente tanto com o iPad como com mundo real?

Mas mestre, o computador não é o mundo real. Durante 25 anos, nósviemos arrastando PARA BAIXO para mover a página PARA CIMA.

A nova maneira é o que a Apple chama de “rolagem natural”. Sua objeção é então simplesmente uma questão de quebra de hábito?

Sim, mestre. Não, mestre. Bem, sim. Bem, não.

Indeciso muito, meu filho?

O sistema velho fazia sentido, mestre.

O sistema velho não fazia sentido. Por que você moveria o trackpad PARA BAIXO para mover o documento PARA CIMA? Não é assim que você viraria um pedaço de papel, é?

Mas mestre – não é isso que o sistema velho fazia. Pelo sistema velho, você arrastaria a barra de rolagem, ou giraria sua roda do mouse, para mover o visor naquele longo documento virtual. Você rolaria para baixo

para mover a página para baixo.

Meu filho, estou confuso. Não é essa a nova maneira Lion: rolar para baixo para mover a página para baixo?

Sim, mestre. Essa é a diferença. Antes, você rolava para baixo para mover a página para baixo. Agora, você rola para baixo para mover a página para baixo.

Sua confusão fere o meu cérebro.

Sabe o que mais, mestre? No Lion, o ajuste de fábrica para barras de rolagem é para elas não aparecerem exceto quando se está de fato rolando. Mas você pode mudar esse ajuste, e deixá-las visíveis o tempo todo, como elas costumavam ser. Se você realmente quiser pirar, tente ajustar para que elas estejam sempre na tela – e depois use a nova rolagem. Você está empurrando a tela para cima, o texto está se movendo para cima, mas o controle da barra de rolagem está se movendo para baixo!

Então, meu filho, isso não parece ser confuso para pessoas num iPad.

Isso é porque faz sentido numa tela de comando por toque, mestre. Porque ali a metáfora do “estou empurrando o pedaço de papel diretamente” funciona. Mas com um trackpad ou mouse, você não tem esse tipo direto de manipulação, por isso a sensação é de que está errado.

Oh não? Mas não o moderno trackpad ou a superfície multitoque do Magic Mouse, não é simplesmente uma versão de controle remoto da tela de toque?

Imagino que sim, mestre. Mas você fica sem uma camada. Não é a mesma coisa.

O que o Lion faz com a rolagem horizontal, meu filho?

A mesma coisa. Está trocado agora. Você costumava arrastar para a direita para mover o texto para a esquerda. Afora você arrasta para a direita para mover para a direita. É de enlouquecer.

Talvez seja simplesmente uma questão de se acostumar, jovem discípulo.

Talvez, mestre. Mas então o que ocorrerá quando eu tentar usar o computador de alguém? Como uma máquina Windows? Aí eu vou ficar todo bagunçado de novo!

Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para conhecer a diferença.

Manero, mestre. Leu essa num letreiro de para-choque, não foi?

Camiseta, meu filho.

Ah.

Mas o conselho é sólido. Se você não gosta da Nova Maneira do Lion, pode mudá-la para como era. Abra “System Preferences”, clique em “Trackpad” ou “Mouse”, e desative a nova opção “natural scrolling” (rolagem natural). (Esse painel de preferência tem um visual diferente em diferentes computadores, por alguma razão, e tem um fraseado diferente. Mas se você mudá-lo em um lugar, como Trackpad, ele é automaticamente mudado no outro lugar, também, como Mouse.)

O que você é, algum tipo de guru tech, mestre?

Eu fico um bocado online.

/Tradução de Celso Paciornik

* Publicado originalmente em 28/07/2011