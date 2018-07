Post no Twitter foi o mais compartilhado e post no Facebook foi o mais curtido da história dos dois sites

SÃO PAULO – Barack Obama venceu novamente a eleição presidencial nos Estados Unidos e bateu recordes nas redes sociais após publicar, no Twitter e no Facebook, uma foto abraçado com sua esposa Michelle Obama, e três palavras, em inglês: “Four more years” (mais quatro anos). O post foi o mais curtido da história do Facebook, e o tweet foi o mais retwittado.

O tweet de Obama, compartilhado mais de 700 mil vezes, superou a marca atingida pelo astro pop Justin Bieber, quando em novembro de 2011, soltou a pérola “I’m sexy and I know it” e obteve pouco mais de 128 mil retweets.

Já o post no Facebook passou 3,5 milhões de curtidas em menos de 14 horas desde sua publicação. O dono da marca, até agora, era o rapper Lil Wayne, com 668,198 likes.

A foto e a frase, apesar de terem sido divulgadas em todas as redes, não apareceu no perfil do presidente no Google Plus. A última atualização de Obama na rede social do Google data desta terça-feira, às 16h15.