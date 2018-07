Presidente diz que movimento expressa “frustrações do povo americano”

O presidente dos EUA, Barack Obama, manifestou simpatia pelo movimento de ocupação de Wall Street, já na sua terceira semana.

Em uma entrevista coletiva, quando perguntado sobre o protesto, o presidente respondeu:

“Já ouvi falar, vi na televisão. Acho que expressa as frustrações sentidas pelo povo americano. Tivemos a maior crise financeira desde a Grande Depressão, com enormes danos colaterais pelo país afora e, ainda assim, você vê figuras que agiram irresponsavelmente tentando lutar contra esforços de combater as práticas abusivas que nos levaram a isso.Acho que as pessoas estão frustradas e os manifestantes estão dando voz a uma frustração mais geral a respeito de como nosso sistema financeiro funciona.”

Acampados perto do coração financeiro dos EUA há três semanas, os manifestantes protestam contra o sistema financeiro a desigualdade social.

O protesto vem crescendo em adesões e começou a ser replicado em outras cidades americanas nesta semana.