O presidente responderá a dúvidas relacionadas a seu discurso sobre o Estado da Nação

Investindo na social

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, usará o Google Plus para responder a perguntas relacionadas a seu discurso sobre o Estado da Nação.

O comparecimento virtual será realizado uma semana depois de Obama pronunciar o discurso, em uma sessão conjunta de ambas as Câmaras do Congresso que acontecerá nesta terça, 24.

Segundo a Casa Branca, já começaram a chegar perguntas formuladas pelos cidadãos. Algumas delas em texto e outras gravadas em vídeo, às quais Obama responderá através do Google Plus a partir das 17h30 de Washington do dia 30 de janeiro (20h30 do horário de Brasília).

As perguntas podem ser enviadas até a meia-noite do sábado, dia 28, ao canal da Casa Branca no YouTube, que no dia 30 transmitirá as respostas ao vivo, com uma duração de 45 minutos.

Enquanto isso, os internautas podem votar para apontar à Casa Branca quais são as perguntas mais interessantes e os autores de algumas das mais votadas entrarão na teleconferência para poder conversar com o chefe de Estado.

O vídeo abaixo divulga a iniciativa:

/ EFE