FOTO: CASA BRANCA/DIVULGAÇÃO

O presidente Barack Obama visitará o escritório do Facebook no dia 20 de abril. Ele participará de um fórum sobre economia com o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, e com a COO Sheryl Sandberg. A informação foi confirmada pela Casa Branca nesta terça-feira. O evento será transmitido ao vivo na página da Casa Branca no Facebook. Será possível enviar perguntas através da página do evento na rede social ou pelo site oficial do governo norte-americano.

—-

Na segunda-feira (4), a versão impressa do Link publicou uma reportagem do New York Times que detalha o lobby que a rede social tem feito junto a ex-membros do governo e com o próprio Partido Democrata, provavelmente para se proteger de problemas futuros. Além disso, o editor Alexandre Matias fez uma análise sobre a aproximação da indústria de alta tecnologia – não só o Facebook, mas o Google também - com o presidente.

Obama já se encontrou com Zuckerberg e com outros líderes da indústria de tecnologia em fevereiro, durante uma visita que tinha a intenção de promover a inovação tecnológica e, com isso, melhorar a própria economia norte-americana e reduzir as altas taxas de desemprego, o que será crucial para Obama nas eleições de 2012.

O Facebook já expressou por várias vezes interesse na contratação de Robert Gibbs, ex-secretário de imprensa de Obama e aliado de longo tempo.

/Com informações da Reuters