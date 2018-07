O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama (à dir.), sobe ao palco depois de ser apresentado pelo chefe-executivo da Intel, Paul Otellini. FOTO: Kevin Lamarque/REUTERS

O presidente-executivo da Intel, Paul Otellini, será nomeado para um comitê de especialistas que assessora o presidente dos EUA, Barack Obama, na questão do emprego, afirmou a Casa Branca na sexta-feira, 18.

Otellini fará parte do Conselho de Emprego e Competitividade do presidente, criado em janeiro com foco no aumento de contratações e na promoção do crescimento.

O presidente-executivo da General Electric, Jeffrey Immelt, foi nomeado no mês passado para liderar a nova comissão externa que vai assessorar o presidente em políticas econômicas. Outros membros do conselho serão nomeados nas próximas semanas, afirmou a Casa Branca.

A diretoria liderada por Immelt substitui um comitê que assessorava o presidente durante a recuperação econômica, nomeado por Obama em 2009.

O primeiro encontro da nova diretoria está marcado para quinta-feira, 24 de fevereiro, disse a Casa Branca.

Obama, durante uma visita de dois dias à Costa Oeste dos EUA, vai visitar a fábrica da Intel na cidade de Hillsboro, no Oregon, junto com Otellini, na sexta-feira, segundo a Casa Branca.

Obama se reuniu com o presidente-executivo da Apple, Steve Jobs , e outros líderes da indústria de tecnologia no norte da Califórnia na quinta-feira. O encontro fez parte de uma campanha para promover a inovação tecnológica como forma de alavancar a economia e reduzir a taxa de desemprego.

/ REUTERS