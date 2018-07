Em campanha, presidente dos EUA surpreeende e responde perguntas no fórum Reddit

SÃO PAULO – Alexis Ohanian, cofundador da rede social Reddit, tweetou pela manhã que hoje o site contaria com um AMA (sigla para Ask Me Anything – pergunte-me qualquer coisa, em inglês) muito especial. E era verdade: ninguém mais e ninguém menos do que o presidente Barack Obama deu as caras no site com a seguinte mensagem: “Eu sou Barack Obama, Presidente dos Estados Unidos. Pergunte-me qualquer coisa. Responderei perguntas por meia hora começando às 4:30 ET”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

A fim de convencer os desacreditados, a mensagem veio acompanhada de um tweet do presidente com a imagem abaixo. A informação também foi confirmada por Alexis Ohanian no próprio Reddit.

Apesar de o presidente já ter participado de hangouts no Google Plus e possuir uma conta no Pinterest e no Instagram, esta foi provavelmente sua interação mais surpreendente e mais próxima com os usuários até agora.

Devido ao grande tráfego do Reddit, não era de se espantar que fossem feitas milhares de perguntas e comentários, como de fato aconteceu. De acordo com o Redditcounter, mais de 2 milhões de pessoas tentaram a acessar o site durante o evento, o que levou o serviço a cair várias vezes.

Os temas foram variados, desde assuntos mais sérios, como política, economia, saúde e guerras, até outros mais descontraídos, como perguntas sobre o jogador favorito presidente e a receita da cerveja da Casa Branca. Uma das perguntas respondidas foi esta, referente à liberdade na internet:

SharkGirl: Nós sabemos como os republicanos se sentem sobre proteger a liberdade da internet. A internet livre é uma questão que você insistiria em adicionar à plataforma do Partido Democrata de 2012? Presidente Obama: Liberdade da internet é algo sobre o qual sei que todos vocês se importam apaixonadamente; e eu também. Vamos lutar muito para nos certificar de que a internet permaneça um fórum aberto a todos – daqueles que expressam uma ideia aos que querem começar um negócio. E, apesar de poder haver eventuais divergências em detalhes de várias propostas legislativas, eu não vou desviar deste princípio – e isso será refletido na plataforma.

Durante a sessão, Obama respondeu dez perguntas. Após responder ao usuário ‘gobearss’ sobre como equilibra sua vida familiar e hobbies com as responsabilidades de um presidente, Obama concluiu convocando todos a votar nas eleições presidenciais em de novembro e afirmando que a experiência no Reddit não foi “NADA MÁ!”

—-

Leia mais:

• Um ‘marco civil da internet’ para o mundo