O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta quinta-feira, 10, que a economia do futuro não pode prosperar usando a infraestrutura do passado e que é hora de levar a internet de alta velociadade a todas as esquinas do país.

Obama visitou a cidade universitária de Marquette, no Estado norte-americano de Michigan, de 20 mil habitantes. Ele visitou os centros alta tecnologia da Universidade do Norte de Michigan e aproveitou para promover seu projeto de ampliar a cobertura da banda larga móvel para 98% do país em 5 anos.

O presidente norte-americando disse que atualmente um terço das residências nos Estados Unidos não tem acesso à essa tecnologia que pode incentivar a inovação, os investimentos e a criação de postos de trabalho.

Obama tem dito com frequência que os Estados Unidos precisam estar sempre à frente de outros países em inovação tecnológica e educação se quiser continuar criando novas indústrias e empregos.

