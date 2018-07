Mariana Congo

Do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Pegou mal para Barack Obama e os primeiros-ministros do Reino Unido e da Dinamarca a ‘selfie’ (autorretrato feito com um smartphone ou webcam) tirada nesta terça-feira, 10, no funeral de Nelson Mandela.

O evento oficial em homenagem ao ex-presidente sul-africano, morto na última quinta-feira aos 95 anos de idade, reuniu cerca de 100 chefes de estado ou governo.

Moda nas redes sociais, a ‘selfie’ foi eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford recentemente.