Para chegar ao resultado final foram necessários um scanner tridimensional, 400 milhões de pontos e aproximadamente cem fotografias. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Um dos principais artistas brasileiros acaba de ganhar uma versão virtual de suas obras: a partir de agora, é possível conhecer Os Doze Profetas de Aleijadinho pela internet, graças a um projeto desenvolvido por professores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP de São Carlos.

Coordenado pelo professor José Fernando Rodrigues Júnior, o projeto Aleijadinho 3D digitalizou as obras do artista e podem ser acessadas pela internet em qualquer navegador. O projeto foi iniciado em março de 2013, e levou um ano entre planejamento, captação e finalização.

A instalação permite a qualquer usuário se movimentar por entre as obras e a fachada do Santuário de Bom Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo (MG), criadas por Antônio Francisco Lisboa, conhecido popularmente como Aleijadinho.

Em entrevista ao Jornal do Campus, publicação feita por alunos da Universidade de São Paulo, o professor conta que havia pensado em criar reproduções do Monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret, e de Os Guerreiros, de Bruno George, mas nenhuma das duas oferecia tanto potencial quanto a de Aleijadinho. No texto, Rodrigues afirma ainda que, após o resultado de Aleijadinho 3D, projetos semelhantes devem surgir em um futuro próximo.