Design do produto foi melhorado para facilitar uso. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Os óculos de realidade virtual Project Morpheus, da Sony, finalmente têm prazo para chegar ao mercado. A Sony anunciou que o produto será lançado no primeiro semestre de 2016 e será integrado ao Playstation 4.

Durante a conferência Game Developers (GDC), em São Francisco, a empresa também detalhou as melhorias feitas no produto até agora. “O novo Project Morpheus nos coloca mais perto do nosso objetivo, melhorando a experiência visual e a precisão no rastreio”.

Segundo a Sony, a tela será OLED de 5,7 polegadas, e não mais de LCD com 5 polegadas, como anunciado inicialmente. Os óculos terão nove leds para melhorar a precisão do rastreio e a latência será de menos de 18ms, metade do que era necessário inicialmente.

O design também foi melhorado, o que, segundo a Sony, reduziu a pressão no rosto e facilitou a colocação e retirada dos óculos de realidade virtual.