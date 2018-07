Previsão é de que o produto final do Glass Project esteja disponível ao consumidor em menos de dois anos

SÃO FRANCISCO – O Google espera lançar em menos de dois anos uma versão ao consumidor de seus óculos eletrônicos capazes de transmitir imagens e sons e realizar tarefas de computação, ainda que não tenha definido o preço para o aparelho.

Sergey Brin faz a demonstração do óculos no Google I/O 2012. FOTO: Reprodução

O Google Glass será vendido ao consumidor por preço “significativamente” abaixo dos US$ 1,5 mil que a empresa está cobrando pelas versões de teste que colocará à venda para programadores a partir do começo do ano que vem, anunciou o co-fundador da empresa, Sergey Brin.

Ele demonstrou os óculos em uma conferência anual do Google para programadores, quarta-feira em San Francisco, oferecendo mais informações sobre a tecnologia futurista que o Google havia anunciado em abril. Na ocasião, o Google também exibiu seu primeiro tablet, que chegará às lojas na metade de julho por US$ 199, em meio a um disputado mercado liderado pelo Kindle Fire, da Amazon, e pelo iPad, Apple.

O Google Glass consiste de uma tela eletrônica do tamanho de um selo postal montada do lado esquerdo de uma armação de óculos; o aparelho pode gravar vídeos, acessar emails e mensagens e obter informações na Web.

Em uma demonstração audaciosa da tecnologia, diversos paraquedistas equipados com os óculos saltaram de um dirigível e pousaram no topo do Moscone Center, de San Francisco, transmitindo um vídeo ao vivo do que estavam fazendo para a plateia.

Jornalistas fizeram fila para experimentar os óculos que Brin estava usando, e com eles puderam assistir a um vídeo de fogos de artifício, exibido na pequena tela. A perspectiva do vídeo muda à medida que o usuário mexe a cabeça.

O Google Glass pesa menos que alguns modelos de óculos de sol e contém um chip de rede sem fio e as demais tecnologias tipicamente encontradas em um celular inteligente -exceto o rádio de telefonia celular, disseram executivos do Google.

A bateria é menor que a de um celular, mas o Google está trabalhando para conseguir que ela dure um dia inteiro.

Brin afirmou que antecipa que os óculos estejam disponíveis para consumidores menos de um ano depois do lançamento do modelo de teste.

O Google ainda está testando diversos aspectos do produto, entre os quais um sistema de navegação via tela e a reprodução de mensagens de texto por voz, disse Brin.

Em resposta a uma pergunta, ele afirmou que não há planos de veicular qualquer tipo de publicidade no aparelho.

Veja o vídeo que o Google usou para demonstrar os óculos durante o evento:

