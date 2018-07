Óculos te manda notificação para fazer uma pausa no trabalho. FOTO: Reprodução Óculos te manda notificação para fazer uma pausa no trabalho. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A maioria das pessoas deveria saber quando estão cansadas o suficiente para fazer uma pausa durante sua rotina de trabalho. Entretanto, para aqueles que são viciados em trabalho ou os que simplesmente não conseguem deixar as atividades de lado, uma empresa japonesa criou um óculos inteligente que te avisa quando é hora de relaxar.

Chamados de Meme, os óculos inteligentes com conectividade Bluetooth tem sensores de visão e de movimento que conseguem perceber quando você simplesmente está perdendo o foco. Quando isso acontecer, o aplicativo companheiro do óculos te manda uma notificação, mandando você ir tomar um café.

A empresa adiciona ainda que os óculos podem ser usados mesmo em períodos em que o usuário não se sente cansado, uma vez que eles são capazes de contabilizar coisas como número de passos e queima de calorias.

A previsão da JINS é que o produto seja lançado no Japão no outono de 2015, por algo entre US$ 685 e US$ 979. Por enquanto, a empresa deve disponibilizar somente um kit para desenvolvedores, que podem aproveitá-lo para criar apps específicos para o óculos.